Пермские пожарные за год должны перевести комплексы мониторинга на новую частоту

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Published Сегодня, 11:40
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Updated Сегодня, 11:42
Пермский районный суд обязал ГКУ «Управление государственной противопожарной службы Пермского края» ответчика прекратить использование частоты 444,5 МГц для получения дублирующего сигнала о возникновении пожара от комплекса «Стрелец-Мониторинг». Согласно судебному акту, на который первым обратил внимание «Коммерсант-Прикамье», ГКУ должно перевести «Стрельцы» на новые частоты к 1 июня 2025 года.
ПАК «Стрелец-Мониторинг» устанавливается на различных объектах, в том числе образования и здравоохранения. При возникновении возгорания он подает звуковые и световые сигналы, а также передает информацию об этом пожарным по основному и дублирующему радиоканалам.
В мае Пермский районный суд удовлетворил административный иск прокурора Гайнского района Михаила Павлова к управлению государственной противопожарной службы Пермского края (УГПС) и региональному главку МЧС России по Пермскому краю. Было признано, что действия УГПС по использованию радиоканала на частоте 444,550 МГц для приема и передачи сигнала о пожаре незаконны.
В иске прокурора указывалось, что подразделения УГПС могут вести прием только при условии получения выделенного радиочастотного сигнала по каналам спецсвязи. Иные каналы передачи сигнала о пожарах использоваться не могут. Представители ответчика и министерства территориальной безопасности с этими требованиями не согласились. Согласно их позиции, УГПС является ненадлежащим ответчиком, поскольку приборы, которые установлены на объектах защиты, находятся в их собственности. Соответственно, ответственность за их работу несут руководители этих учреждений. По данным ответчика, всего в крае «Стрелец-Мониторинг» обеспечивает противопожарную защиту 3,5 тыс. объектов. Как указали представители УГПС, одномоментное отключение дублирующего канала создает угрозу массового травмирования и гибели людей.
В итоге управление государственной противопожарной защиты Пермского края получило разрешение принимать сигнал на частоте 469,775 МГц. Именно на эту частоту должны быть переведены комплексы до 1 июня 2025 года. По данным ассоциации региональных операторов в области пожарной безопасности, на текущий момент из 3,5 тыс. объектов на новую частоту переведены примерно 560, то есть 16%.
До подачи иска в суд, по информации Properm.ru, по поручению краевой прокуратуры из-за многочисленных обращений организаций, производящих техническое обслуживание систем противопожарной безопасности, была проведена проверка, которая установила многочисленные нарушения при передаче дублирующего сигнала о пожарах. Так, выяснилось, что у ГКУ ПК «УГПС Пермского края» с начала деятельности данное разрешение отсутствует, и все объекты защиты подключены на запрещенной радиочастоте, исходя из разъяснений Министерства обороны РФ и Роскомнадзора это не допустимо. Из иска известно, что для передачи сигнала использовались частоты, предназначенные для охранной сигнализации, разрешений на иные частоты управление не получало.
Ранее Гайнская прокуратура дошла до Верховного суда РФ, доказывая, что УГПС не может получать сигнал о пожарах на пульт мониторинга системы «Стрелец-Мониторинг» из подконтрольных соцобъектов только по каналам радиосвязи, до этого времени — должна быть защищена криптозащитой. До того, как прокуратура обратилась в суд, передача сигнала шла по открытым каналам в интернете.