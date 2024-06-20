«Я делал то, что считал нужным». Интервью с главным пивоваром Перми 90-х

— Конечно, в Советском Союзе долго была поговорка, что у нас есть два сорта пива: «пиво есть» и «пива нет». И если бутылочного пива было несколько сортов, то на разлив у нас делали только «Жигулевское», которое, мне кажется, за пределы Перми не вывозилось. Все выпивалось здесь. На заводе о дополнительном, точнее сказать об основном заработке пивовозов знали, но поймать за руку их было нереально. Возможно, эти люди делились с кем-то из ОБХСС, но лично я об этом никогда не слышал. Однажды мой водитель пошел к руководителю их бригады занимать денег на строительство дома. Потом он в совершенном шоке рассказывает: «Прихожу к нему в гараж, а там деньги просто лежат в мешках!» То есть деньги у некоторых людей были, но тратить их на красивую жизнь было опасно.