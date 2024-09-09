Демографию портит квартирный вопрос. В Перми десять детских садов остались без детей

Давайте к демографической проблеме добавим и то, что число разводов в Прикамье с начала года превысило число браков — 4782 расставаний к 4568 свадебным церемониям. Сюда же из официальной статистики и то, что пермяки предпочитают жизнь в столицах и в теплых краях. По статистике из Пермского края с начала года в Санкт-Петербург, Москву, Краснодар, города Поволжья, Сибири и Дальнего Востока уехали жить более 17,5 тыс. человек. Приехали жить в Прикамье на тысячу человек меньше, из них — более 500 трудовых мигрантов из республик бывшего СНГ.