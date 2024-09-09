Демографию портит квартирный вопрос. В Перми десять детских садов остались без детей

Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
В Пермском крае как минимум последние десять лет фиксируется естественная убыль населения — падает рождаемость и растет смертность. Если посмотреть официальную статистику, то демографическая ситуация в январе–мае 2024 года вновь характеризовалась снижением числа родившихся и ростом числа умерших. Результатом анализируемого периода стала естественная убыль населения Пермского края.
С января по май 2024 года родилось 9 тысяч младенцев, умерло 14,8 тысяч человек (среди них 42 ребенка до года, что больше показателей 2023 года). Таким образом, только за пять месяцев года население Прикамья сократилось на 4,8 тыс. человек.
Давайте к демографической проблеме добавим и то, что число разводов в Прикамье с начала года превысило число браков — 4782 расставаний к 4568 свадебным церемониям. Сюда же из официальной статистики и то, что пермяки предпочитают жизнь в столицах и в теплых краях. По статистике из Пермского края с начала года в Санкт-Петербург, Москву, Краснодар, города Поволжья, Сибири и Дальнего Востока уехали жить более 17,5 тыс. человек. Приехали жить в Прикамье на тысячу человек меньше, из них — более 500 трудовых мигрантов из республик бывшего СНГ.
Если цифры Росстата не очень явно говорят о проблеме, то факт сокращения числа детских садов явно показывает демографическую яму. В Перми из-за спада рождаемости остались свободными 765 мест в детских садах. В связи с этим в будущем будут рассматриваться варианты перепрофилирования части невостребованных помещений под классы начальной школы, группы продленного дня и центры дополнительного образования.
В настоящий момент порядка 10 детских садов Перми закрыты на консервацию по причине уменьшения числа воспитанников, сообщил СМИ депутат Пермской городской думы Олег Бурдин. В новом учебном году число заявлений в дошкольные образовательные учреждения города сократилось на 4 тыс. по сравнению с прошлым годом.
По словам замглавы администрации Перми по социальным вопросам Екатерины Мальцевой, невостребованные здания могут быть эксплуатированы только в образовательных целях. Предполагается, что образовательные центры будут перепрофилированы в центры дополнительного образования.
Известно, что уровень обеспеченности школами и садиками рассчитывается на основании уже не муниципальных, а региональных нормативов градостроительного проектирования.
В соответствии с ними:
Еще в 2016 году Пермские общественники получили данные о фактической загрузке школ в Перми за 2015–2016 учебный год и преобразовали список в интерактивную карту. На 102 тыс. учеников города приходилось 83 тыс. мест. Средняя загруженность школ составляла 123%. Однако теперь мы наблюдаем, как «консервируются» детские сады и расформировывается школа №21.
Эксперты Properm.ru вспоминают и о демографической яме 90-х прошлого века, когда снижение рождаемости и экономические процессы привели к закрытию десятков детских садов и перепрофилированию их зданий под коммерческие нужды. К середине нулевых и до недавнего времени мест в детских садах не хватало.
«Много разных обстоятельств влияет на сокращение рождаемости, и демографическая яма 90-х. Сейчас молодежь откладывает рождение детей ради того, чтобы получить образование, обеспечить свое будущее. И второе по важности: жилье. В условиях льготной семейной ипотеки надо уже родить ребенка, чтобы получить деньги. У современных молодых людей мышление другое: сначала получить деньги. Еще одна причина: тревожность и неуверенность. Да, власти делают многое для повышения рождаемости, это и субсидии, и льготы. Но самое важное для развития семьи, это конечно ипотека», — считает доцент ВШЭ Елена Зуева.
Психологи в свою очередь называют «человейники» потенциальной угрозой для роста происшествий. Чем плотнее населенность дома, тем больше вероятность конфликтов, неприятностей и разборок между соседями. Такая застройка обеспечивает дискомфортные условия для каждого человека как в социальном плане, так и в психологическом и физическом.
Парадоксально, но в огромном многоквартирном доме люди чаще испытывают сложности в коммуникации, понимая бесперспективность завязывания отношений в связи с количеством соседей, масштабом дома. Каждый стремится укрыться от обилия контактов и информационного шума, пояснила журналисту Properm.ru доцент кафедры психологии развития ПГНИУ, перинатальный и семейный психолог Лина Зарипова.
«Их „чувство дома“ как правило заканчивается квартирой, в которой люди поскорее стремятся скрыться, спрятаться. А в малоквартирном доме складывается ощущение контроля, собственного положительного влияния на процессы домоуправления и атмосферу, уют, красоту пространства», — рассуждает психолог.
По мнению ученой, среди прочих факторов, влияющих на принятие решения парой стать родителями, выступает осознание ответственности и прогнозирование своих возможностей в обеспечении благополучной жизни, поддержании ее оптимального уровня. Это понимание дает ощущение стабильности, безопасности. В этом смысле, уверенный родитель — спокойный ребенок.
«Конечно, малыш счастлив, когда главная его потребность — в значимых близких, прежде всего маме, удовлетворена. Это первостепенно. Но вместе с тем, помимо психологической и физиологической аспектов готовности к родительству, есть социально-экономические факторы, отражающие условия, в которых пара может создавать семью, планировать продолжение рода. И в этой связи, решающим может стать „квартирный вопрос“, позволяющий или нет семье развиваться и расширяться.
Мы наблюдаем тенденцию к рождению одного ребенка по принципу „лучше меньше, да лучше“. С одной стороны, такая семья ясно осознает свои возможности, тенденции к удорожанию жизни, усложнению поддержки прежнего уровня, и в этом она честна перед собой и обществом. С другой стороны, пара потенциально может хотеть еще детей, но откладывать до лучших времен, и по сути, женщина и мужчина остаются неудовлетворенной в родительской реализации, формируется некий запрет на родительство, недооценка собственных возможностей (так и не накопили для „зайки“ — „лужайку“)», — утверждает Лина Зарипова.
Известно, что «плотность населения» в квартире может стать фактором повышенной конфликтности, стиранию личностных границ, и не всегда приводит к укреплению межпоколенческих связей, а скорее, напротив, в крайних случаях, может стать причиной не просто откладывания, а невозможности в этих условиях иметь детей, привести к психогенному бесплодию.
Для того, чтобы молодые семьи сознательно хотели обзаводиться детьми, по мнению психологов, нужно главное: у женщины должно быть базовое чувство безопасности. А жизнь в «человейниках» этому не способствует.
Социологическое агентство СВОИ нынешним летом опрашивало многодетных родителей и пыталось понять, что побуждает пермяков становиться не просто родителями, а родителями троих и более детей. Среди причин многодетности люди называли как финансовую составляющую, так и пресловутый жилищный вопрос.
Социологами из агентства СВОИ установлена прямая зависимость между жильем и рождаемостью. В рамках гранта «Многодетность — норма жизни»[1] проведен опрос 800 взрослых мужчин и женщин фертильного возраста от 18 до 45 лет, проживающих в Перми на предмет планов по деторождению.
В сравнении с данными исследования, проведенного в 2008 году Лабораторией социологии ПГТУ, доля опрошенных пермяков, в целом планирующих детей сократилась на -9,7% и составляет сейчас всего 37,2%, тогда как доля тех, кто заявляет, что детей больше не хотят, напротив, выросла на +9,3% и составляет 24,3%. Также резко снизилась доля опрошенных, планирующих детей в отдаленном будущем (-17,2%=19,8%). Катастрофически выросла доля пермяков от 18 до 45 лет, которые не хотят заводить детей, хотя имеет для этого возможности (+24,3%).
«Никого не удивляет, что рождаемость в зоопарках в разы ниже, чем на воле. Но стена — это ограничитель не только для животных. Точно также в маленьких студиях с отсутствием звукоизоляции люди не могут вести нормальную полноценную семейную жизнь, у них есть лишь редкие возможности уединиться, полноценно выспаться, нет возможности дышать свежим воздухом и тем более наслаждаться тишиной. Постоянная клаустрофобия (ей страдает около 10% человек) давит на психику, если пещера мала, то включаются инстинкты выживания и отключаются материнские и тем более отцовские. Человейники неизбежно приведут к депопуляции российского общества. В условиях развития интернета и удаленной работы потребность проживания в мегаполисах должна снижаться. Чрезвычайно высокая потребность российского общества в воспроизводстве, не говоря уже о качественно приросте численности славянского этноса, должна заставить изменить жилищную политику и в первую очередь ипотечные программы, та же семейная ипотека должна стимулировать выгодно приобретать полноценные квартиры для жизни, а не крохотные студии», — комментирует полученные цифры директор агентства СВОИ Александр Нода.
Социологи задаются вопросом: «В чем проблема? Что происходит?» Согласно исследования, отсутствие полноценного (многокомнатного) жилья — это прямой ограничитель рождаемости. Когда нет жилья или оно, что практически тоже самое не пригодно к нормальной полноценной жизни, люди откладывают рождение ребенка по материальным причинам (50,6% из них).
Только у 34% людей без своего полноценного жилья есть дети, против 66% пермяков с детьми, у которых есть свое собственное жилье. Также сложно обустроить семейное гнездышко на малых или арендных площадях, люди чаще ссорятся и этому есть подтверждение: недовольны семейной жизнью каждый третий (32,8%) среди тех, у кого нет своего жилья, против 19% людей, имеющих полноценное жилье. Только 13% людей без своего жилья намерены завести ребенка, тогда как среди тех, кто имеет свое жилье таких 19%.
Кроме того на матримониальные планы влияет восприятие будущего, следует из данных исследования. Среди тех, кто смотрит в будущее с тревогой и страхом, более 70% не планируют вовсе заводить детей. В то же время больше половины горожан, испытывающие радость и надежду, наоборот, собираются завести детей (52%). Все дело в том, что люди с долгосрочной давящей ипотекой, живущие в четырех стенах с одним окном, не могут жить с позитивным ощущением будущего.
Одновременно с тем число микрорайонов-человейников в Перми увеличивается. И если раньше их строили в черте города, то теперь многоэтажные джунгли разрастаются в промзоне: на месте бывшего маргаринового завода, завода «Красный Октябрь» или в промзоне Балатово под КРТ в районе улиц Рязанской, Космонавта Леонова и Геологов отдана территория в 23,88 га.
Одновременно с тем, российские власти на фоне рекордно низкой рождаемости в стране могут ограничить высотность и плотность застройки. В институте РАН уверены, что одним из методов повысить репродуктивные способности населения может стать деурбанизация — равномерное расселение и увеличение жилой площади на человека.