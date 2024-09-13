В Пермском крае обнаружены останки схимонахини Марии (Силиной)

Posted 13 сентября, 11:45
Published 13 сентября, 11:45
Modified 13 сентября, 11:46
Updated 13 сентября, 11:46
В Оханске 10 сентября были обнаружены останки схимонахини Марии (Силиной), насельницы Бахаревского Богородице-Казанского Серафимо-Алексеевского монастыря. Она известна тем, что оставила после себя уникальные воспоминания и свидетельства о духовной жизни Пермской епархии начала XX века и периода гонений на Русскую Церковь, сообщает пресс-служба Пермской митрополии.
Раскопки проводились под руководством монахини Сергии (Королëвой), руководителя отдела церковной истории и канонизации Пермской епархии.
Обнаружить место захоронения насельницы Бахаревского монастыря удалось благодаря фотографии надмогильного креста, которая долгие годы хранилась в личном архиве почившей настоятельницы Пермского Успенского женского монастыря игумении Марией (Воробьевой). Снимок был сделан в 70-е годы XX века тайным монахом Виктором (Плешковым), который продолжительное время ухаживал за могилой старицы. После ухода из жизни современников схимонахини Марии (Силиной) ее могила была передана забвению до настоящего времени.
Обретенные честные останки старицы будут перезахоронены на территории Бахаревского Богородице-Казанского Серафимо-Алексеевского женского монастыря, где она и подвизалась вплоть до разгона монастыря в 1921 году.
Схимонахиня Мария (Силина) оставила после себя уникальные воспоминания и свидетельства о духовной жизни Пермской епархии начала XX века и периода гонений на Русскую Церковь.
Схимонахиня Мария (в миру Пелагея Ивановна Силина) родилась в крестьянской семье в деревне Сосновка Оханского уезда Пермской губернии 3 октября 1887 года. Когда ей исполнилось 15 лет, она пешком отправилась на Белую гору к игумену Варлламу (Коноплеву) за благословением.
Пелагея поступила послушницей в Бахаревский Богородице-Казанский Серафимо-Алексеевский женский монастырь. 16 января 1911 года игумения монастыря Глафира (Казакова) подала рапорт епископу Палладию об облачении Пелагеи Силиной в рясофор.
16 октября 1919 года архимандрит Хрисанф (Климентьев) тайно постриг ее в схиму с именем в честь святой равноапостольной Марии Магдалины.
После разгона Бахаревского монастыря схимонахиня Мария (Силина) вынуждена вернуться в Оханск, где продолжает миссионерскую деятельность. Схинонахиня Мария (Силина) некоторое время жила и несла послушание при храме во имя святого благоверного великого князя Александра Невского Оханска, а после его закрытия перебралась в уединенную келию.
19 марта 1952 года схимонахиня Мария умерла.
В епархии приводят цитату из воспоминаний схимонахини Марии (Силиной): «Одно мое желание — достигнуть вечной жизни в Отечестве. Но чтобы достигнуть Неба, надо здесь взыскать внутри себя, ибо Царствие Небесное внутри нас. …Вспоминая, когда же жила в обители святой и под руководством опытных старцев, тогда, поистине, наслаждалась всегда бесконечной радостью и сладостью от плодов послушания, отсекании воли своей».
В мае в Перми были обнаружены останки растрелянных в 1918 году фрейлины и гоф-лектрисы императрицы Александры Феодоровны Анастасии Гендриковой и Екатерины Шнейдер.