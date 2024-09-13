В Пермском крае обнаружены останки схимонахини Марии (Силиной)

В епархии приводят цитату из воспоминаний схимонахини Марии (Силиной): «Одно мое желание — достигнуть вечной жизни в Отечестве. Но чтобы достигнуть Неба, надо здесь взыскать внутри себя, ибо Царствие Небесное внутри нас. …Вспоминая, когда же жила в обители святой и под руководством опытных старцев, тогда, поистине, наслаждалась всегда бесконечной радостью и сладостью от плодов послушания, отсекании воли своей».