Александру Бастрыкину предложили запретить две организации мусульман

Posted 17 сентября, 17:55
Published 17 сентября, 17:55
Modified 17 сентября, 17:56
Updated 17 сентября, 17:56
Запретить Совет муфтиев России и Духовное управление мусульман председателю Следкома Александру Бастрыкину предложил исламовед Роман Силантьев. Об этом сообщает Telegram-канал «Ценности.рф».
По словам религиоведа, обе структуры подконтрольны муфтию России Равилю Гайнутдину. Силантьев считает, что и Совет муфтиев, и ДУМ РФ являются «наиболее криминализированными» религиозными организациями в стране.
В качестве доводов Силантьев привел ряд фактов. Так, по его словам, обе организации чаще других мусульманских организаций фигурируют в криминальной хронике, хотя под их контролем находится не более 9% мусульман в России. Гайнутдину также он припомнил слова о том, что коренное население страны якобы спилось и не может работать, в отличие от мигрантов.