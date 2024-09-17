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Posted 17 сентября, 17:55

Published 17 сентября, 17:55

Modified 17 сентября, 17:56

Updated 17 сентября, 17:56

Александру Бастрыкину предложили запретить две организации мусульман

Александру Бастрыкину предложили запретить две организации мусульман

17 сентября 2024, 17:55
Фото: inkazan.ru
Исламовед считает Совет муфтиев России и Духовное управление мусульман криминализированными организациями.

Запретить Совет муфтиев России и Духовное управление мусульман председателю Следкома Александру Бастрыкину предложил исламовед Роман Силантьев. Об этом сообщает Telegram-канал «Ценности.рф».

По словам религиоведа, обе структуры подконтрольны муфтию России Равилю Гайнутдину. Силантьев считает, что и Совет муфтиев, и ДУМ РФ являются «наиболее криминализированными» религиозными организациями в стране.

В качестве доводов Силантьев привел ряд фактов. Так, по его словам, обе организации чаще других мусульманских организаций фигурируют в криминальной хронике, хотя под их контролем находится не более 9% мусульман в России. Гайнутдину также он припомнил слова о том, что коренное население страны якобы спилось и не может работать, в отличие от мигрантов.

#Общество#Следственный комитет#Религия#Александр Бастрыкин
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