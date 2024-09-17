Александру Бастрыкину предложили запретить две организации мусульман

В качестве доводов Силантьев привел ряд фактов. Так, по его словам, обе организации чаще других мусульманских организаций фигурируют в криминальной хронике, хотя под их контролем находится не более 9% мусульман в России. Гайнутдину также он припомнил слова о том, что коренное население страны якобы спилось и не может работать, в отличие от мигрантов.