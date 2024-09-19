В России планируют запустить собственный аналог Starlink. Мнение эксперта

В России создают спутниковую группировку по такому же принципу. В минувшем году запущены первые три испытательных спутника, а в июле этого года завершены тесты, включающие в себя лазерную передачу данных между ними. В мире существует только две похожих системы — Starlink (около 6 тыс. спутников) и OneWeb (584 спутника). Но первые спутники Starlink и OneWeb появились на орбите в 2019 году, а 6 августа нынешнего года начала формироваться китайская спутниковая группировка Qianfan (около 1,3 тыс. спутников). Проект «Бюро 1440» планирует запустить 383 спутника и отстает от коллег по цеху из других стран.