В России планируют запустить собственный аналог Starlink. Мнение эксперта

Posted 19 сентября, 07:53
Published 19 сентября, 07:53
Modified 19 сентября, 07:55
Updated 19 сентября, 07:55
В 2027 году в России планируют запустить спутниковый интернет, который станет аналогом Starlink Илона Маска. Журналисты издания «Новые известия» пообщались с экспертом, чтобы понять, будет ли воплощен этот проект.
С 2020 года разработкой собственного спутникового интернета занята компания «Бюро 1440», которая входит в состав «ИКС Холдинг» Алишера Усманова. До 2030 года ей понадобится 445 млрд рублей, 116 млрд из которых (или 25%) планирует финансировать государственный бюджет. Проект развивается без лишнего освещения в СМИ и дошел до практической реализации, но в нем есть и недостатки, говорят специалисты.
Доступ в Интернет в РФ предлагают ФГУП «Космическая связь» через спутники «Экспресс» и АО «Газпром космические системы» через спутники «Ямал». А услуги оказывают интернет-провайдеры KiteNet, «СтарБлайзер», «Стриж», SenSat и другие. Они и арендуют спутники.
Цены умеренные — от 900 рублей в месяц, а абонентское оборудование можно приобрести от 2,3 тыс. рублей. Однако на многих тарифах установлены ограничения по трафику: зачастую максимальная скорость составляет 10 Мбит/с. Фактически она зависит от того, где вы находитесь.
Российские спутники являются геостационарными — они находятся на расстоянии свыше 35 тыс. км от экватора. Так как спутники разделены между разными провайдерами, у каждого из них есть своя зона покрытия, а спутниковая тарелка должна быть направлена точно на спутник, чтобы сигнал доходил до абонентов.
Проект «Бюро 1440» похож на Starlink: множество спутников постоянно летают над головами пользователей на относительно небольшой высоте, что помогает добиться практически равного покрытия сетью в любой точке Земли. Клиентский терминал автоматически настраивается на спутник с наилучшим сигналом, а когда спутник уходит за горизонт, то подключается к другому. Поэтому сигнал принимается и во время движения.
В России создают спутниковую группировку по такому же принципу. В минувшем году запущены первые три испытательных спутника, а в июле этого года завершены тесты, включающие в себя лазерную передачу данных между ними. В мире существует только две похожих системы — Starlink (около 6 тыс. спутников) и OneWeb (584 спутника). Но первые спутники Starlink и OneWeb появились на орбите в 2019 году, а 6 августа нынешнего года начала формироваться китайская спутниковая группировка Qianfan (около 1,3 тыс. спутников). Проект «Бюро 1440» планирует запустить 383 спутника и отстает от коллег по цеху из других стран.
Воплощение в жизнь космических проектов в России часто останавливается из-за недостатка финансирования. однако, по словам популяризатора космонавтики и специалиста компании Dauria Aerospace Виталия Егорова, стоимость проекта «Бюро 1140» вполне конкурентоспособна — это сумма около 4,5 млрд долларов. Примерно в такую же сумму обошлась система OneWeb. Несмотря на то, что российская разработка отстает от масштабной Starlink, ее можно сопоставить с One Web по бюджету, и по ценам.
Государство обязано выделить льготные кредиты на 37,5 млрд рублей, субсидии на пуск ракет в размере 17,3 млрд рублей и 61,2 млрд рублей на выведение спутников на низкую околоземную орбиту. Существует риск того, что эти средства не вернут обратно, хотя деньги пойдут в государственные структуры. Федеральные власти передадут деньги Роскосмосу или другой корпорации для предоставления услуг для частной компании.
Есть и риск, что проект могут не завершить, поскольку подобного опыта у России нет, отмечает Виталий Егоров. Нужно и разработать спутник, и наладить его серийное производство. Пока лишь две зарубежных компании освоили данную технологию — уже упомянутые OneWeb (точнее, компания Airbus, занимавшаяся ее заказом) и Starlink.
«Бюро 1440» создало три опытных образца спутников семейства «Рассвет», запустило их и провело испытания продолжительностью в год. Также найден оператор связи для работы с клиентами — «Мегафон». Основная проблема в том, что первые образцы спутников могли создать на импортной компонентой базе, еще до введения санкций. России нужно обеспечить огромные поставки оборудования, готового к работе в космосе. Решение проблемы пока не озвучено. Существуют и риски, что проект сорвется, но это уже никого не удивит.