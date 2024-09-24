Кандидат наук из Перми изобрела рецепт крема для лица и вышла на маркетплейсы

Как читать состав крема? Что потребитель там должен увидеть? Что там точно должно быть, а чего быть не должно? «Базовые функции, которые должен выполнять крем, — это увлажнять кожу и восстанавливать липидный барьер, — говорит Юлия. — Если эти две функции обеспечить, то снимется масса проблем с кожей». В составе любого крема обязательно должна быть вода. Кроме нее, приветствуются церамиды — физиологичные липиды, которые содержатся на поверхности кожи. Разновидностей церамидов очень много, им посвящен международный портал, где ученые-исследователи делятся информацией о них. В составе крема ищем и находим увлажняющий фактор: аминокислоты, карбоновая кислота, глицерин, пантенол.