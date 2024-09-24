Кандидат наук из Перми изобрела рецепт крема для лица и вышла на маркетплейсы

Posted 24 сентября, 03:00
Published 24 сентября, 03:00
Modified 24 сентября, 03:00
Updated 24 сентября, 03:00
Юлия Рожкова — кандидат технических наук, доцент Пермского политеха, уже пять лет занимается косметической химией. Она по образованию биотехнолог, и говорит, что в Пермском крае особо некуда устроиться по этой специальности, ограниченное количество предприятий.
«На пивзавод можно, в фармлаборатории. Конечно, зарплаты не очень высокие. Я ушла на предприятие нефтехимической отрасли. Через некоторое время мне стало себя очень жалко, работать там приходится с очень опасными веществами, и, несмотря на все средства защиты, ты всё равно ими дышишь. Дошло до того, что у меня стали хрупкими зубы», — рассказала Юлия.
Но не заниматься химией она не могла, «для меня это сродни магии», — объясняет Юлия. Решила попробовать себя в изготовлении косметики. Зачем? Ведь на рынке столько разных косметических средств, столько брендов. «Это просто то, чем я хочу заниматься, — объясняет она, — мне в радость это делать каждый день».
Став косметическим химиком, Юлия столкнулась с неожиданным. Производители косметики не используют последние наработки ученых.
«Есть авторитетные исследования, в которых рассказано, каким должно быть уходовое косметическое средство, которое точно восстанавливает липидный барьер. Но почему-то даже известные бренды, имея крутую репутацию, не приходят к этому в своих составах, действуют „по старинке“, используют классическую компоновку. Почему? Потому что боятся аллергических реакций, нежелательных эффектов. Не рискуют. В итоге большинство средств неплохие, но и не помогают, не работают».
Юлия говорит, что это не обман, производители просто делают безопасный продукт. Он выполняет заявленную функцию, но не работает на том уровне техники и технологий, который есть в современной науке. Она же готова рискнуть, и в этом главное отличие, «фишка» продукта, и ответ на вопрос «Зачем изобретать велосипед?».
Сначала было слово, в том смысле, что сначала Юлия изучила теоретическую часть и поняла, например, что в креме будут физиологичные липиды. Их и закупила. Как закупила? У химических предприятий (до СВО — у одних, после СВО — у других). Потом разработала рецепт, протестировала крем на добровольцах. На животных, кстати, тоже можно, но репутация может пострадать, не приветствуется такое.
А вот на людях, согласившихся добровольно, тестирование продолжается. Женщины пользуются кремом и измеряют уровень увлажненности кожи специальными датчиками, результаты автор крема обрабатывает, изучает динамику. Отдала тестировать дерматологам, они одобрили. Кроме того, собирает отзывы потребителей на свою продукцию — по качеству и результату, по введенным отдушкам, по упаковке.
Кстати, сама Юлия пользовалась всегда только своими самодельными кремами: на маслах, с силиконами и без, с разными добавками, витаминами. Экспериментировала.
По словам Юлии Рожковой, в любом креме должны быть три фазы: водная, жирная и активная. В каждой из фаз свой набор компонентов, но примерно одинаковый. Почему тогда кремы так отличаются в цене? На цену влияет наукоемкость продукта (затраты на исследования) и маркетинг (позиционирование продукта). У дешевых кремов простые рецептуры: с силиконами, минеральными маслами, какими-то витаминами. У дорогих появляются разнообразные активные компоненты, а они стоят, как правило, тоже дорого.
Как читать состав крема? Что потребитель там должен увидеть? Что там точно должно быть, а чего быть не должно? «Базовые функции, которые должен выполнять крем, — это увлажнять кожу и восстанавливать липидный барьер, — говорит Юлия. — Если эти две функции обеспечить, то снимется масса проблем с кожей». В составе любого крема обязательно должна быть вода. Кроме нее, приветствуются церамиды — физиологичные липиды, которые содержатся на поверхности кожи. Разновидностей церамидов очень много, им посвящен международный портал, где ученые-исследователи делятся информацией о них. В составе крема ищем и находим увлажняющий фактор: аминокислоты, карбоновая кислота, глицерин, пантенол.
То, чего не должно быть в креме, перечислено в специальном техническом регламенте. Например, некоторых консервантов. Хотя совсем без консервантов не получится. «С их помощью мы защищаем продукт, делаем его безопасным, без микробов и бактерий. Косметика без консервантов вызывает сомнения», — объясняет Юлия.
Консерванты в составе крема обычно указаны в конце списка. По ГОСТу косметика должна храниться при температуре от 5 до 25 градусов, сроки годности рассчитываются теоретически — в зависимости от срока годности каждого компонента и их комбинаций. Считается, чем меньше срок годности, тем меньше консервантов.
Юлия вспоминает, какие бумаги нужно было получить перед запуском продукта: во-первых, протокол исследований на каждый продукт, исследования проводят специальные лаборатории, они выдают декларации, за каждый документ нужно заплатить 20–25 тыс. рублей. Место производства тоже снабжается определенными документами. У Юлии собственное зонированное помещение со специальным боксом, в котором условия практически стерильные. Свою продукцию она сама тестирует по микробиологическим показателям — и всякие вредные палочки пока еще не попадались.
Получается, что в какой-то степени каждая партия крема отличается от другой, но это справедливо и для большого производства, отмечает Юлия. Там тоже люди руками с помощью колбочек и пипеток смешивают составы. Роботизирована, по большому счету, только фасовка.
Мечтает ли кандидат наук из Пермского политеха о большом будущем — стать, например, как Procter&Gamble?
«Я не первый стартап делаю, — отвечает Юлия, — мы уже изобретали технологию снятия статического электричества в топливе из отечественного сырья. По многим причинам стартап продали. Сложно прогнозировать, как сложится с косметикой. Пока просто хочу делать классный крем, чтобы люди радовались».
Научная значимость точно будет. Уже на 85% готова публикация, которую Юлия пишет вместе с дерматологами. А как бизнесмен пермячка вышла с продажами на маркетплейсы, в социальные сети, а также в косметические салоны.