Осень тоску нагнала… Есть ли выход из осенней хандры

В нашей культуре так сложилось в последние пару сотен лет, что осень воспринимается, в противовес жаркому, энергичному лету, как пора хандры и падения жизненного тонуса. Свою лепту внесли русские поэты — начиная с Золотого века общим местом стало отождествление угасания природы с угасанием человека, его жизни. Притом, заметим, что, например, в Южной Европе осень традиционно — время радости и отдыха после летних полевых работ, время, когда уходит назойливая жара и можно наслаждаться плодами своего труда. И эта традиция в восприятии данного сезона сохранилась в этой части планеты и до сегодня, невзирая на урбанизацию.