Осень тоску нагнала… Есть ли выход из осенней хандры

Posted 27 сентября, 07:49
Published 27 сентября, 07:49
Modified 27 сентября, 07:51
Updated 27 сентября, 07:51
В нашей культуре так сложилось в последние пару сотен лет, что осень воспринимается, в противовес жаркому, энергичному лету, как пора хандры и падения жизненного тонуса. Свою лепту внесли русские поэты — начиная с Золотого века общим местом стало отождествление угасания природы с угасанием человека, его жизни. Притом, заметим, что, например, в Южной Европе осень традиционно — время радости и отдыха после летних полевых работ, время, когда уходит назойливая жара и можно наслаждаться плодами своего труда. И эта традиция в восприятии данного сезона сохранилась в этой части планеты и до сегодня, невзирая на урбанизацию.
В русской же культуре хрестоматийными стали строки Павла Катенина:
Опять вас нет, дни лета золотого, —
И темный бор, волнуясь, зашумел;
Уныл, как грусть, вид неба голубого —
И свежий луг, как я, осиротел!
Мы спросили у ученых ведущих пермских вузов, есть ли какие-то научные пояснения для нашего осеннего сплина, стоит ли ему противостоять и какие есть методы борьбы.
Наступил новый календарный этап — осень, и часто в связи с этим мы слышим слово «осенняя хандра», ощущаем упадок сил, понижение энергии. В науке есть термин и соответствующий диагноз «депрессия», а вот феномен «хандра», или синонимичные «сплин», «меланхолия» — скорее обозначение состояния некоторой апатии, уныния, иногда раздражительности, вызванное сменой биоритмов, климатическими переменами, изменением активностей после летних дней, тоской и грустью по солнечным дням и ярким впечатлениям, поясняет нам научную точку зрения на поэтичный недуг психолог Центра психолого-педагогической помощи ПГНИУ, кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии развития ПГНИУ Лина Зарипова.
Важно уяснить, что хандра и депрессия — не равнозначные понятия. Симптомы депрессии длительные, не связаны с изменением времени года, наносят серьезный вред здоровью, нарушают физиологию и ментальные процессы.
«Почему мы хандрим? Мы адаптируемся к осени. Не зря человек хочет „спрятаться в норку“, укутаться в плед. Интуитивно, в этом есть смысл — экономить энергию, позаботиться о себе. — размышляет ученый — Осень предполагает другой темп, другие активности, большего внимания к себе, как будто перехода от внешнего к внутреннему».
Кроме того, пики обострения психических заболеваний приходятся на осенний и весенне-летний период. Общепринятого объяснения, почему так происходит, нет. Есть предположение, что причиной является сокращение и увеличение светового дня, и изменение выработки гормонов, рассказывает Юлия Неверова, преподаватель психологии Пермского Политеха.
«Светлое время суток способствует выработке нейромедиаторов серотонина (гормон счастья). Это делает нас радостными и активными. Субъективно в это время мы воспринимаем себя, окружающих людей и ситуации, в которых оказываемся, намного позитивнее и легче. В темное время суток вырабатывается мелатонин (гормон сна). Поэтому при сокращении светового дня люди склонны больше чувствовать вялость, сонливость, грусть и печаль. При наличии у человека психического заболевания все это накладывается на хронические симптомы и может привести к их усилению. Сезонные обострения наблюдают у людей с шизофренией, биполярным расстройством, депрессией и тревожным расстройством», — объясняет Юлия Неверова.
В тёмное время года у некоторых людей может развиваться сезонное аффективное расстройство (САР). По-другому эту болезнь ещё называют сезонной формой депрессии.
«Появление заболевания чаще приходится на осенне-зимний период и, пожалуй, в большинстве случаев, может быть у людей без психических расстройств. Причины САР тоже неясны. В частности, например, такое обострение объясняют сменой ритмов в работе головного мозга. При наличии сезонного аффективного расстройства у человека наблюдаются симптомы депрессивного и около депрессивного состояния, например, апатия, потеря интереса, преобладание негативного эмоционального фона», — поясняет Юлия Неверова.
«Мы рекомендуем больше „согреваться“ впечатлениями, творчеством, прогулками и физической нагрузкой „в удовольствие“. Окружите себя красивым и сами „кутайтесь“ в теплые краски. Внешний облик и среда влияют на нас очень сильно: могут нас раздражать, или напротив, напитать, вдохновить, окрылить. Созидайте и создавайте красоту», — советует Лина Зарипова.
Осень просит замедлиться, говорит ученый, соотнестись с ее неспешным ритмом. Это хороший момент обратить внимание на здоровье: качественный сон, установить после активного лета более ровный режим дня, разнообразное питание, витаминную поддержку. Осень не время диет, истязающих спортивных целей. Во всем важна умеренность, бережливость к себе.
«Как правило, на лето мы многое планируем, мечтаем. Попробуйте сделать и осень „вкусной“, запечатлеть ее прекрасные моменты — порадовать себя большими и маленькими событиями. Вспомните, как это, баловать себя?!» — резюмирует Лина Зарипова.
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