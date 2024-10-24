Педагоги жалуются, что училище «Уральское подворье» стало недоступно для школьников

Posted 24 октября, 09:11
Published 24 октября, 09:11
Modified 24 октября, 09:13
Updated 24 октября, 09:13
В редакцию Properm.ru обратились учителя сразу нескольких общеобразовательных школ. Они попросили не называть их имен и фамилий, потому что опасаются гнева министерства образования региона. По словам учителей, что-то снова поломалось в пермской системе образования. Школьников, которым тяжело учиться, не берут в училище «Уральское подворье», потому что у подростков нет справки ПМПК, и они не стоят на учете в КДН. «Им что теперь идти проситься: „Поставьте меня на учет в КДН, пожалуйста“? — удивляются учителя.
«Уральское подворье» — еще в 2000 годах было учреждением начального профессионального образования, в него принимали после 9 класса, дети за год-два получали профессию. Последние годы там учатся дети с 5 по 9 классы. Предпрофильная подготовка длится в «Уральском подворье» три года: в пятом, шестом и седьмом классах. В восьмом-девятом классах дети уже проходят обучение по профессиям. По окончании девятого класса ребята сдают квалификационный экзамен и даже могут получить квалификационный разряд по одной из восьми специальностей: пекарь, слесарь, столяр, токарь, продавец, повар, кондитер, маляр-штукатур и парикмахер. Это сохранилось со времён, когда «Уральское подворье» было начальным профессиональным образовательным учреждением, то есть училищем.
Вот только в последние годы принимают в училище на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) и постановлении комиссии по делам несовершеннолетних (КДН) при условии согласия законного представителя и самого ребёнка. По данным министерства образования Пермского края, это не их, министерства, требования, а требования федерального законодательства к таким учреждениям. Если таких бумаг нет — ребенка не примут.
Как рассказывала директор учреждения, у них учатся дети, у которых есть сложности с учёбой и общением, совершившие правонарушения и преступления, дети с задержкой психического развития, с социально-педагогической запущенностью.
Конечно, как правило, это всё следствие каких-то других проблем в жизни ребёнка, например, проблем в семье (тяжелая болезнь у родственника, плохие отношения между родными, конфликты, алкоголь, наркотики). Ребёнок не знает, как справиться с такими ситуациями, и может проявлять агрессию, воровать, убегать, бродяжничать, драться. Есть и не агрессивные, а наоборот, крайне забитые дети, их главная задача — выжить, найти еду, безопасное место для сна. Хорошо, если соответствующие органы или сами родители соберут нужные справки, приведут детей в училище. Но такого может и не быть.
Приведем пример, кого и почему не взяли в «Уральское подворье». Олег Н. (имя изменено) учится в 7 классе обычной пермской школы, он не бродяжничает, не попрошайничает, его семья не стоит на учете в органах опеки как неблагополучная, хотя назвать ее благополучной сложно. Мама злоупотребляет алкоголем, папы нет. Олег предоставлен сам себе, учиться ему сложно, но он не умственно отсталый, никакого диагноза для коррекционной школы у него нет. Единственное, чего хочет парень, это вырваться в самостоятельную жизнь, начать зарабатывать деньги, помогать маме, чтобы она бросила пить. Он понимает, что не сдаст ОГЭ (если вообще будет ходить в школу до 9 класса), скорее всего, не получит аттестат, а значит, поступления в учреждения среднего профессионального образования ему не видать. Олег подрабатывает (конечно, незаконно), и объявления расклеивает, и что-то красит, грузит, ремонтирует, и в интернете пытается заработать. Его учитель рассказал, что есть «Уральское подворье», что там ему будет не так сложно учиться, и там дают профессию. Но Олега не взяли. Бумаг-то нет никаких, на учете парень не был.
Аналогичная ситуация произошла с ученицей школы Ленинского района Перми, в обычной школе ей тяжело и с точки зрения общения с одноклассниками (буллинг) и в плане учебы. Она сама обратилась в училище, объяснив, что ей нужна профессия, чтобы поскорее начать работать, не зависеть ни от кого (в семье очень сложная ситуация). Но принять ее не смогли, семья благополучная (не попадала в поле зрения органов опеки), девочка на учете в КДН не стоит, диагноза никакого нет. Родители вообще не в курсе, что она хотела бы уйти из школы. Учителя говорят, что выбора нет, им приходится «тянуть» девочку на тройки, но аттестат она вряд ли получит. Шансов, что сдаст ОГЭ, нет. При этом педагоги характеризуют её как очень трудолюбивую, «с руками» и «ответственную».
В пресс-службе Министерства образования Пермского края долгое время не могли ответить на вопрос, что же делать таким детям? Ну потому что в идеальной картине мира Минобра, «профессию или специальность подросток получает в техникуме или колледже после окончания 9 или 11 классов».
Если все же ребенок не может окончить школу и получить основное общее образование? По данным Минобра, школа вправе вынести этот вопрос по собственной инициативе на рассмотрение в школьный Совет профилактики. Такой Совет есть в каждой школе, орган создан для выявления детского и семейного неблагополучия и организации работы по его коррекции.
По итогам рассмотрения школьный Совет разрабатывает и утверждает индивидуальную программу коррекции (ИПК), организует работу по преодолению и коррекции трудностей в учёбе или поведении, в том числе с привлечением педагога-психолога. Эта ИПК разрабатывается, как правило, на полгода, если надо, продляется.
Правда, учителя в школах говорят, что для этой программы коррекции надо — опять же — заключение ПМПК, но в Минобре на этот счет ничего не поясняют. Школьный Совет может направить информацию в муниципальную комиссию по делам несовершеннолетних для рассмотрения вопроса о постановке семьи или несовершеннолетнего на персональный учет семей и детей, находящихся в социально опасном положении.
Что делать, если ребенок настроен на получение профессии, а в школе учиться не хочет, и у него никак не получается (такие случаи не единичны)? Ничего. Альтернатив «Уральскому подворью» нет.
Минобр в ответе на запрос Properm.ru не раз подчеркивает, что школа должна дать, а ученик должен получить основное общее образование. Однако ежегодно 380-400 подростков после 9 класса не получают аттестат. Школьник после 9 класса без аттестата оказывается без учебы (без аттестата в училище не берут) и без работы (без профессии не берут).
В Минобре рассказывают, что есть ряд профориентационных проектов, например, «Первая профессия». Проект стартовал в 2022 году. Он предполагает краткосрочное обучение школьников с 14 лет, по итогам которого старшеклассники получат свидетельство о профессии с присвоением квалификации.
В Минобре отмечают, что участие ребенка в проекте не означает, что он может не получать общее образование. Обучение азам профессии и общее образование в этих проектах идут параллельно, свидетельство о профессии вручается вместе с аттестатом.
В 22 году в проекте приняли участие 83 школьника, в 2023 году — 800 учеников. В 2024 году обучение пройдут 1000 школьников. В проекте участвуют 99 школ и их филиалов, в том числе вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 16, школа № 18 для детей с ОВЗ, инженерная школа им. М. Ю. Цирульникова, Петролеум +. Запланировано обучение ребят из гимназии 31 и 3, школы №24, 79, 101, 114, 132.