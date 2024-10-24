Педагоги жалуются, что училище «Уральское подворье» стало недоступно для школьников

Приведем пример, кого и почему не взяли в «Уральское подворье». Олег Н. (имя изменено) учится в 7 классе обычной пермской школы, он не бродяжничает, не попрошайничает, его семья не стоит на учете в органах опеки как неблагополучная, хотя назвать ее благополучной сложно. Мама злоупотребляет алкоголем, папы нет. Олег предоставлен сам себе, учиться ему сложно, но он не умственно отсталый, никакого диагноза для коррекционной школы у него нет. Единственное, чего хочет парень, это вырваться в самостоятельную жизнь, начать зарабатывать деньги, помогать маме, чтобы она бросила пить. Он понимает, что не сдаст ОГЭ (если вообще будет ходить в школу до 9 класса), скорее всего, не получит аттестат, а значит, поступления в учреждения среднего профессионального образования ему не видать. Олег подрабатывает (конечно, незаконно), и объявления расклеивает, и что-то красит, грузит, ремонтирует, и в интернете пытается заработать. Его учитель рассказал, что есть «Уральское подворье», что там ему будет не так сложно учиться, и там дают профессию. Но Олега не взяли. Бумаг-то нет никаких, на учете парень не был.