Приготовили тот самый «Оливье». Почему вы вряд ли поставите его на стол?

«Я вообще-то не гурман ни разу, поэтому в предложении испробовать настоящий оливье привлекло скорее желание окунуться в прошлое — в жизнь тех русских, которые могли отведать в ресторане это — тогда, да и сейчас — экзотическое блюдо. И мои предположения оправдались: вкус наших предков оказался поистине изысканным. Это, кстати, касается не только вкуса еды. Вот, например, цвета, используемые в одежде. Палевый — бледный желто-бежевый цвет с розоватым подтоном. Еще его описывают как цвет рассветного неба. Между тем, мундиры этого цвета носили, например, кирасиры Новотроицкого полка и губернские чиновники. А мы даже не знаем о таком цвете… Да и спектр чувств у наших предков был куда шире. Вот что такое умиление — это вовсе не „утю-тю“, а гораздо более глубинное ощущение. Ну и к „оливье“: роскошь вкусов и их гармония, несмотря на непривычные сочетания, вновь заставляют задуматься о том, как многое мы утратили, сводя наши предпочтения либо к простоте советской кухни, либо к безумным изыскам изощренных рестораторов, либо к вегетарианским диетам. Мастеру, сотворившему этот пир духа, автору реплики на салат Люсьена Оливье — поклон и благодарность — за любознательность, умение, старание и … подачу!», — Варвара Кальпиди, продюсер, режиссер, журналист.