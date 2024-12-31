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Posted 31 декабря, 05:00

Published 31 декабря, 05:00

Modified 31 декабря, 05:45

Updated 31 декабря, 05:45

Приготовили тот самый «Оливье». Почему вы вряд ли поставите его на стол?

Приготовили тот самый «Оливье». Почему вы вряд ли поставите его на стол?

31 декабря 2024, 05:00
Ольга Седурина
Фото: Кирилл Козлов для Properm.ru. properm.ru.
Редакция Properm.ru решилась узнать, какой он на вкус, салат из XIX века, а журналист Ольга Седурина взяла на себя ответственность его приготовить.

Надо как-то неожиданно отпраздновать Новый год, — подумали мы в дорогой редакции однажды в декабре. Пару дней споров, и демократично-единоличным решением было придумано: а не нарезать ли нам тазик «Оливье»? Но не того, о котором вы подумали: с вареной колбасой и горошком. Захотелось такого, чтобы как раньше, чтобы тот самый, «без которого обед не обед» (цитата по Гиляровскому). Решили повторить тот самый легендарный салат, который когда-то якобы приготовил Люсьен Оливье.

Чтобы совсем аутентично, поняли мы, начитавшись разных источников, точно не выйдет. Потому что, во-первых, рецепт был сохранен в тайне и описан в разных источниках по-разному. А во-вторых, если приготовить ланспик (ну и гадость это ваше заливное мясо) своими силами еще возможно, то соус «Соя кабуль» нынче не производится, а рецепт его утрачен. Повторять вычитанные советы заменить его Вустерским или даже просто соевым — значит еще раз поменять вкус.

Закуска сервируется на листьях салата.
Закуска сервируется на листьях салата.. Фото: Кирилл Козлов для Properm.ru. properm.ru

Споря о вкусах (точнее, о вкусе салата), мы задумались, а будет ли такое сочетание современному человеку по душе? Ну то есть, мы, конечно, привыкли к разным кухням и разным сочетаниям, но здесь вам в одной тарелке раки (или омары), жареные рябчики, язык, листья Ромен… Более того, изначально, судя по описаниям, это был даже не салат, а «Провансаль из дичи», то есть более «жидкое» блюдо, чем мы привыкли. Вы же помните отсылку к «той жизни»: «Федя, дичь!»

Если вы еще не знали, но хотели узнать это. Якобы, если верить источникам, Люсьен Оливье брал рябчиков с куропатками и перепелами, отварной язык (возможно) рубил кубиками и заливал вспененным майонезом. А раки, икра, салатные листья и прочие каперсы — всего-навсего украшение при подаче. Так же для сервировки он добавлял так же нарубленный ланспик (мясное желе). Но, пишут в умных книгах, гости внезапно перемешивали все вместе и поглощали блюдо как салат. Вероятнее поэтому впоследствии все ингредиенты начали выкладывать слоями, а то и сразу перемешивать, заливать соусом и так и употреблять.

А какое обилие даже дореволюционных (еще без вареной колбасы) есть версий «Оливье». Тут вам и Пелагея Александрова-Игнатьева, и Михаил Игнатьев, и Елена Ивановна Молоховец с внезапным К. К. Мороховцевым. И хоть бы кто-то подсказал, как делал сам Оливье. Но нет, все приходится на собственном опыте (он же сын ошибок) проверять. К слову, в «Книге о вкусной и здоровой пище» двух первых выпусков «Оливье-столичный» присутствует, а вот в издании 1994 года таких салатов нет.

Два мира — два «Оливье».
Два мира — два «Оливье».. Фото: Кирилл Козлов для Properm.ru. properm.ru

И еще. Некоторые исследователи утверждают, что Люсьен Оливье вовсе не при чем. Как будто бы он был вовсе не Люсьен, а Николай, и был не совсем поваром — управляющим и ресторатором гостиницы «Эрмитаж» «на трубе», а при нем — и одноименного кабака или таверны. Подавали там, действительно, на фарфоре, и правда французскую кухню в исполнении повара Дюге.

Но прославилась закуска из лесной птицы в связи с именем Оливье благодаря книге «Москва и москвичи» Владимира Гиляровского. Не будем утверждать точно, но и закрепилось название «Провансаля из дичи» скорее всего благодаря нашему великому коллеге. «Главной достопримечательностью кухни „Эрмитажа“, — написал в главе „На Трубе“ Гиляровский, — был изобретенный хозяином салат необычайно тонкого вкуса — салат оливье, чей способ приготовления он держал в секрете. Многие повара пытались скопировать этот салат, но никому не удавалось».

Но чем Дед Мороз не шутит, и все же, журналисты — народ рисковый, раз решили пробовать, то нужно пробовать. Запаслись на то высочайшим разрешением от начальства и пошли закупать продукты. В итоге наш «Оливье» по-пропермски будет из:

  • перепелов жареных на гриле (400 рублей)
  • рябчика копченого (300 рублей)
  • языка отварного (500 рублей)
  • утиной грудки жареной на гриле (400 рублей)
  • ланспика собственного приготовления (бесплатно)
  • камчатского краба (1200 рублей)
  • икры паюсной черной (2900 рублей)
  • картофеля (50 рублей)
  • перепелиных яиц (120 рублей)
  • каперсов (230 рублей)
  • пикулей (150 рублей)
  • огурцов свежих (120 рублей)
  • салата листового (150 рублей)
  • майонеза (продукты на 100 рублей)
  • вустерского соуса с добавлением томата и чили (взамен Соя кабуль).
Набор продуктов обошелся в сумму более 6 тысяч рублей.
Набор продуктов обошелся в сумму более 6 тысяч рублей.. Фото: Кирилл Козлов для Properm.ru. properm.ru

На всякий случай для того, чтобы закусить неожиданный вкус (и сравнить), мы приготовим привычный постсоветскому человеку наш родной тазик «Оливье» (он же «Столичный»), как водится, из:

  • колбасы (100 рублей)
  • картофеля (50 рублей)
  • зеленого горошка (80 рублей)
  • корнишонов (150 рублей)
  • морковки — как будто это красные раки (10 рублей)
  • лука (10 рублей)
  • майонеза (100 рублей).

Да-да, яблоко для свежести мы класть ни в один в салат мы не будем. Нет-нет, для абсолютной разницы вкусов никакой отварной курицы в современный вариант. И безусловно: корнишоны и пикули — это мелкие маринованные огурчики, отличаются только размером и взаимозаменяемы.

Готовить и пробовать два варианта «Оливье» из двух эпох решили всей редакцией. Оговоримся: стоимость дореволюционного и советского салатов отличается на порядок. На второй нам потребовалось не более 400 рублей. На «доисторический» — не менее 6 тысяч, хотя, если считать по ценам начала прошлого века, то будет около рубля-двух.

Фото: Кирилл Козлов для Properm.ru. properm.ru

Что можем сказать почти точно: скорее всего, первоначальный «Оливье» (он же «Провансаль из дичи») — это закусочная тарелка на компанию, а не салат. Если исходить из имеющихся в сети изображений якобы тарелки «из Эрмитажа», и набора продуктов, то все выкладывалось крупными кусками, как мы и сделали. В центр тарелки на салат мы выложили также не мелко нарубленную дичь, язык, щедро сдобрив ея собственноручно сбитым провансалем (два яйца, оливковое масло, сок лимона и горчица) с добавлением ложки тертого хрена (мы же готовим авторскую реплику), вустерского соуса и капли острого чили. На скромный вкус автора реплики, хрен идеально сочетается с ланспиком, языком и дичью.

Итак, вся редакция смогла попробовать и сравнить. Главный редактор Денис Вихров даже заявил, что аутентичный «Провансаль из дичи» это «десять из десяти», а выпускающий редактор Полина Домовитова назвала домашний провансаль с хреном «лучшим, что она пробовала в этом году». Но, чтобы оценки сотрудников дорогой редакции не оказались предвзятыми, а оценили все его внезапно как очень вкусный, мы пригласили независимого критика.

Фото: Кирилл Козлов для Properm.ru. properm.ru

«Я вообще-то не гурман ни разу, поэтому в предложении испробовать настоящий оливье привлекло скорее желание окунуться в прошлое — в жизнь тех русских, которые могли отведать в ресторане это — тогда, да и сейчас — экзотическое блюдо. И мои предположения оправдались: вкус наших предков оказался поистине изысканным. Это, кстати, касается не только вкуса еды. Вот, например, цвета, используемые в одежде. Палевый — бледный желто-бежевый цвет с розоватым подтоном. Еще его описывают как цвет рассветного неба. Между тем, мундиры этого цвета носили, например, кирасиры Новотроицкого полка и губернские чиновники. А мы даже не знаем о таком цвете… Да и спектр чувств у наших предков был куда шире. Вот что такое умиление — это вовсе не „утю-тю“, а гораздо более глубинное ощущение. Ну и к „оливье“: роскошь вкусов и их гармония, несмотря на непривычные сочетания, вновь заставляют задуматься о том, как многое мы утратили, сводя наши предпочтения либо к простоте советской кухни, либо к безумным изыскам изощренных рестораторов, либо к вегетарианским диетам. Мастеру, сотворившему этот пир духа, автору реплики на салат Люсьена Оливье — поклон и благодарность — за любознательность, умение, старание и … подачу!», — Варвара Кальпиди, продюсер, режиссер, журналист.

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#Ольга Седурина#Мнения#Общество#Пермь#Еда#Кухня#Что подарить на новый год
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