Скалка, валенок, петух. Как гадать на святки, если вам надоело таро

Именно в Васильев вечер в Прикамье проводили подблюдное (т.к. жребий клали под блюдо) гадание, имеющее название «Илея». Хотя часто название ассоциируется с именем Ильи Пророка, название гадания, скорее всего, происходит от слова «аллилуйя» — рефрена, сопровождавшего текст песни, под которую вытягивался жребий и видоизменившегося до «Илея». В назначенное время в доме собирались жители деревни, независимо от возраста и пола, иногда гадание устраивали даже для всех жителей деревни. В качестве жребия использовались кольца, булавки, пуговицы, сережки. Затем собранные предметы складывали в блюдо или в чашку и накрывали платком. После этого начиналось исполнение песен-предсказаний и вытягивание жребия.