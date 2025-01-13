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Posted 13 января, 10:13

Published 13 января, 10:13

Modified 13 января, 10:15

Updated 13 января, 10:15

Скалка, валенок, петух. Как гадать на святки, если вам надоело таро

Скалка, валенок, петух. Как гадать на святки, если вам надоело таро

13 января 2025, 10:13
Фото: музей Хохловка.
Сюжет
Хэппи нью еар
Варианты гаданий от пермяков, живших за пару сотен лет до нас.

Рождество уже наступило, а до Крещения еще далеко. А это значит, самое время погадать. Properm.ru решил не отбирать хлеб у тарологов, а обратиться к научным трудам и сотрудникам музея Хохловка, чтобы узнать, как наши предки обходились без интернет-раскладов.

Когда лучше гадать?

Святочные гадания длятся с Рождественского сочельника (6 января) по Крещение (19 января). Самым удачным временем для предсказания будущего считался Васильев вечер, более известный как Старый Новый год. По старому стилю праздник святого Василия Великого отмечали 31 декабря, по новому он приходится на 13 января.

Гадали чаще всего в полночь, хотя гадания могли совершаться и вечером, как стемнеет. Стремилась узнать будущее, в основном, молодежь. Старшее поколение и замужние женщины прибегали к святочным гаданиям в крайних случаях.

Гадания на жениха

Гадать на жениха — одна из самых популярных забав в святки. Для этого использовали почти все предметы быта: валенки, хомуты, ведра, гребни, нитки, поленья, зеркала и т. д. Вот некоторые гадания, которые в старину были распространены в Перми и окрестностях (повторить их гадания можно даже в городской квартире):

Фото: музей Хохловка
  • Ложились спать, а под подушку клали полотенце. Что приснится, туда и поведет дорога;
  • Горшки переворачивали, под них клали вехоть, уголь и хлеб. Девушки выбирали горшок, если под выбранным горшком оказалась вехоть — муж будет бородатый, если хлеб — богатый, если уголь — бедный;
  • Под подушку клали гребень. Потом смотрели, какие волосы оказались: белые — светлый жених будет, черные — темноволосый;
  • Замораживали воду. Если вода застынет «пупком», то к хорошему, а если «ямкой», то к плохому.
  • Собирались девушки, складывали в глиняный горшок разные предметы: зеркало, платок, стопку, гребенку и другие предметы. Одна из участниц гаданий перемешивала предметы и вытягивала: что кому. Если зеркало, то жених будет видный, красивый; если стопка, то — пьяница; если гребенка, то — кудрявый.
  • Гадание с валенком. Чаще всего бросали обувь через ворота, повернувшись к ним спиной, а затем смотрели, куда указывает нос валенка. Так гадали, чтобы узнать, откуда ждать жениха, куда девушка выйдет замуж. В Нытвенском районе во время такого гадания произносили: «Валешок-валешок, где мой женишок?».
  • Гадание со скалкой. Снег раскатывают скалкой и слушают скрип снега, пытаясь услышать имя суженого.
  • Гадание по бревнам. Девушки подходят к бревенчатому строению, ставят одну руку на бревно, а другой рукой отсчитывают брёвна сверху вниз насколько хватит размаха рук, приговаривая: «Солдат, купец, вдовец, молодец». Если последнее бревно, до которого дотянулась рука — «купец», то муж будет богатый, если «молодец» — красавец и тд.
  • Гадание с коромыслом. Девушка, которая хочет в этом году замуж, с завязанными глазами проползает под коромыслом. Если коромысло не задела, то выйдет замуж.

Гадания с участием животных

Фото: kandinsky

Это наиболее архаичный способ узнать будущее. В Шадринском уезде Пермской губернии девушки снимали с насеста кур, несли их в горницу и давали клевать зерно. Чью кучку птицы начнут клевать первой, той первой идти замуж.

Похожая традиция была в Ирбитском уезде. Девушки кружили в избе с петухом и курицей, затем ставили птиц на пол перед тремя кучками зерна: большой, маленькой и средней. Если птицы начинали клевать из большой — это к сытой жизни, из средней — к средней, из маленькой — к бедной.

В селе Уролка Чердынского уезда к гаданию с петухом добавляли зеркало. Если птица вместо или после клевания зерна подошла к зеркалу и стала водить по нему носом, то жених будет щеголеватый.

Гадания для все семьи

Именно в Васильев вечер в Прикамье проводили подблюдное (т.к. жребий клали под блюдо) гадание, имеющее название «Илея». Хотя часто название ассоциируется с именем Ильи Пророка, название гадания, скорее всего, происходит от слова «аллилуйя» — рефрена, сопровождавшего текст песни, под которую вытягивался жребий и видоизменившегося до «Илея». В назначенное время в доме собирались жители деревни, независимо от возраста и пола, иногда гадание устраивали даже для всех жителей деревни. В качестве жребия использовались кольца, булавки, пуговицы, сережки. Затем собранные предметы складывали в блюдо или в чашку и накрывали платком. После этого начиналось исполнение песен-предсказаний и вытягивание жребия.

В селе Серегово Чердынского уезда во второй половине XIX века был сложный семейный обряд. В сумерки или полночь отец приносил ковш воды и клочок кудели и смывал грязь с икон. Затем он ставил чистые иконы на полку, а после этого зажигал свечи. Домочадцы садились на лавки и молчали минуты три-четыре. Первым вставал отец и молился, за ним повторяли и другие члены семьи. Потом мать снимала с шеста петуха, пускала его к столу, и сгребала зерно. Если петух пел, год обещал быть хлебородным.

После гадания с петухом мать доставала горшок с телячьей головой и ножками, ставила на стол и делила мясо на части. Семья ела, потом все ложились спать. Перед тем, как ложиться, мать и отец считали деньги и загадывали, что их количество увеличится в новом году. Вода, которой мыли иконы, выливалась на улицу около переднего угла.

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#Хэппи нью еар#Новый год#Крещение#Магия#Рождество
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