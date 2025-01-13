Скалка, валенок, петух. Как гадать на святки, если вам надоело таро

Posted 13 января, 10:13
Published 13 января, 10:13
Modified 13 января, 10:15
Updated 13 января, 10:15
Рождество уже наступило, а до Крещения еще далеко. А это значит, самое время погадать. Properm.ru решил не отбирать хлеб у тарологов, а обратиться к научным трудам и сотрудникам музея Хохловка, чтобы узнать, как наши предки обходились без интернет-раскладов.
Святочные гадания длятся с Рождественского сочельника (6 января) по Крещение (19 января). Самым удачным временем для предсказания будущего считался Васильев вечер, более известный как Старый Новый год. По старому стилю праздник святого Василия Великого отмечали 31 декабря, по новому он приходится на 13 января.
Гадали чаще всего в полночь, хотя гадания могли совершаться и вечером, как стемнеет. Стремилась узнать будущее, в основном, молодежь. Старшее поколение и замужние женщины прибегали к святочным гаданиям в крайних случаях.
Гадать на жениха — одна из самых популярных забав в святки. Для этого использовали почти все предметы быта: валенки, хомуты, ведра, гребни, нитки, поленья, зеркала и т. д. Вот некоторые гадания, которые в старину были распространены в Перми и окрестностях (повторить их гадания можно даже в городской квартире):
Это наиболее архаичный способ узнать будущее. В Шадринском уезде Пермской губернии девушки снимали с насеста кур, несли их в горницу и давали клевать зерно. Чью кучку птицы начнут клевать первой, той первой идти замуж.
Похожая традиция была в Ирбитском уезде. Девушки кружили в избе с петухом и курицей, затем ставили птиц на пол перед тремя кучками зерна: большой, маленькой и средней. Если птицы начинали клевать из большой — это к сытой жизни, из средней — к средней, из маленькой — к бедной.
В селе Уролка Чердынского уезда к гаданию с петухом добавляли зеркало. Если птица вместо или после клевания зерна подошла к зеркалу и стала водить по нему носом, то жених будет щеголеватый.
Именно в Васильев вечер в Прикамье проводили подблюдное (т.к. жребий клали под блюдо) гадание, имеющее название «Илея». Хотя часто название ассоциируется с именем Ильи Пророка, название гадания, скорее всего, происходит от слова «аллилуйя» — рефрена, сопровождавшего текст песни, под которую вытягивался жребий и видоизменившегося до «Илея». В назначенное время в доме собирались жители деревни, независимо от возраста и пола, иногда гадание устраивали даже для всех жителей деревни. В качестве жребия использовались кольца, булавки, пуговицы, сережки. Затем собранные предметы складывали в блюдо или в чашку и накрывали платком. После этого начиналось исполнение песен-предсказаний и вытягивание жребия.
В селе Серегово Чердынского уезда во второй половине XIX века был сложный семейный обряд. В сумерки или полночь отец приносил ковш воды и клочок кудели и смывал грязь с икон. Затем он ставил чистые иконы на полку, а после этого зажигал свечи. Домочадцы садились на лавки и молчали минуты три-четыре. Первым вставал отец и молился, за ним повторяли и другие члены семьи. Потом мать снимала с шеста петуха, пускала его к столу, и сгребала зерно. Если петух пел, год обещал быть хлебородным.
После гадания с петухом мать доставала горшок с телячьей головой и ножками, ставила на стол и делила мясо на части. Семья ела, потом все ложились спать. Перед тем, как ложиться, мать и отец считали деньги и загадывали, что их количество увеличится в новом году. Вода, которой мыли иконы, выливалась на улицу около переднего угла.