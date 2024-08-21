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Агентство инвестиционного развития

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Август 2024
Открытие Пермского музея авиации переносится на следующий год
Музей был закрыт прошлым летом.
21 августа 2024, 11:35
Май 2024
Власти Прикамья объяснили появление больших ангаров на дороге Пермь — Усть-Качка
Строения находятся на ул. 1-я Индустриальная, 2,4 и 6.
16 мая 2024, 05:14
Декабрь 2023
Глава Минэка Пермского края Татьяна Чуксина заберет обязанности ушедшего зама
С 12 декабря 2023 года Владимир Верюжский перешел на должность главы Агентства инвестиционного развития.
12 декабря 2023, 13:19
Замминистра экономики возглавит Агентство инвестиционного развития Пермского края
Первый рабочий день чиновника на новом посту — 12 декабря 2023 года.
11 декабря 2023, 11:20

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