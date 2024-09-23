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Аллея славы

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2024
В Орджоникидзевском районе Перми возведут новый сквер
Проект направлен на общественные обсуждения.
23 сентября 2024, 08:59
Астафьев, Белов и Крылатов. Кому еще открыты новые звезды на Аллее Славы в Перми?
Также новая плита появилась на Исторической Аллее.
13 июня 2024, 04:50
Пермякам показали, как будет выглядеть памятник участникам СВО у Дома чекистов
Также согласован список персоналий, которым посвящены новые памятные плиты на Алее Доблести и Славы.
26 марта 2024, 15:45
2013
Геннадий Игошин: У пермского департамента культуры нет стратегии
Пермский архитектор, побывавший на заседании городского совета по топонимике раскритиковал проект «Аллея доблести и славы».
15 мая 2013, 09:03
2012
Аллея Славы на эспланаде пополнится тремя новыми звездами
Игорь Сапко предложил увековечить имена Карла Модераха, Александра Карпинского и Льва Давыдычева.
23 марта 2012, 10:04

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