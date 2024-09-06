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Аналитики

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Сентябрь 2024
С начала года хлеб в Прикамье подорожал на 11%
Одним из факторов повышения стоимости цен на продукцию стало увеличение затрат на логистику.
6 сентября 2024, 03:03
Июль 2024
Какие вакансии в Пермском крае открыты для студентов без опыта? Отвечают аналитики
В условиях низкой безработицы и нехватки кадров остается популярным тенденция на расширение границ найма.
13 июля 2024, 08:43
Июнь 2024
Разрыв в заработной плате у мужчин и женщин в Прикамье превысил 33%
В сегменте высшего управления женщины получают меньше на 42% по сравнению с мужчинами-управленцами.
27 июня 2024, 10:20
Декабрь 2023
Траты пермяков в 2023 году на вредные привычки выросли на 19%
Средние расходы на алкоголь и табачную продукцию в первом полугодии составили 2 300 рублей в месяц.
6 декабря 2023, 10:19

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