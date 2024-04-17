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Апрель

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2024
Туннель рядом с пермской набережной погрузился во мрак. Что случилось?
Выяснилось, что в тоннеле имеется оборудование для освещения лестницы.
17 апреля 2024, 05:08
В Перми начало дешеветь вторичное жилье
Стоимость одного квадратного метра в апреле текущего года сложилась в 103,5 тыс. рублей.
15 апреля 2024, 08:26
МЧС рассказало, какое лето будет в Прикамье в 2024 году
Самым ненастным месяцем лета станет август.
9 апреля 2024, 12:06
В МЧС Прикамья рассказали, когда можно будет увидеть сброс воды с КамГЭС этой весной
В 2023 году весенний сброс воды в режиме пропуска половодья начался 25 марта.
19 марта 2024, 04:36
2013
Из зимы в лето: В апреле ученые обещают пермякам +20 градусов
Вслед за аномально холодным мартом может прийти необычайно теплый апрель. Впрочем, пока это только прогнозы.
25 марта 2013, 10:14

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