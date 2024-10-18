properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Башня

Выбрать дату
Октябрь 2024
Власти разрешили построить в Перми 100-метровый дом. Где он будет?
Дом появится на участке с долгостроем «Треста № 14».
18 октября 2024, 03:44
Июнь 2024
Стала известна стоимость подъема на первую в России смотровую башню в Губахе
Высота смотровой площадки — 40 метров.
16 июня 2024, 12:14
Фото. На курорте «Губаха» открылась первая в России смотровая башня
1 июня 2024, 08:34
Ноябрь 2023
На горнолыжном курорте «Губаха» откроется первая в России смотровая башня
Посмотреть на леса и горы с высоты 40 метров можно будет уже через месяц.
27 ноября 2023, 05:06

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика