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Битва шефов

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Февраль
Пермяк попал на шоу «Битва шефов» с рулетом из кролика
Мужчина работает шеф-поваром в пермском ресторане.
26 февраля, 09:27
«Имею бешеное желание победить». Пермяк попал на «Битву шефов» с бабушкиным пирогом
Госслужащий из Перми покинул шоу после первого конкурса.
20 февраля, 05:10
Повар из Перми пробивается в команду на «Битве шефов» с помощью татарского пирога
Шоу с участием пермяка покажут сегодня вечером.
19 февраля, 06:16
Январь
Пермячка смогла удивить Агзамова посикунчиками и пройти во второй тур «Битвы шефов»
16 января, 08:12

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