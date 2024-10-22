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Дачный сезон

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Октябрь 2024
Копать ли не копать? Пермские ученые рассказали, как подготовить огород к зиме
22 октября 2024, 11:51
Май 2024
Как пермякам правильно выбрать саженцы клубники и вырастить ее
Эксперты дали рекомендации по выбору сортов и пересадке в открытый грунт.
15 мая 2024, 08:46
Апрель 2024
Как уехать на дачу из Перми? Актуальное расписание сезонных автобусов
В Перми начали действовать сезонные маршруты. Рассказываем, какие автобусы доставят вас на дачу и обратно.
16 апреля 2024, 06:05
В пермском приюте рассказали, как сделать поездку на дачу безопасной для кошки
Некоторые пермяки с началом весны берут домашних кошек с собой на дачу. Мы узнали, как защитить любимых хвостиков от возможных бед.
4 апреля 2024, 06:19

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