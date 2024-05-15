Как пермякам правильно выбрать саженцы клубники и вырастить ее

Пересадить клубнику в открытый грунт нужно, когда наступит стабильно теплая погода (если речь идет о весне) или за некоторое время до заморозков (если вы сажаете ягоду осенью). Точное время начала работ зависит от региона вашего проживания: к примеру, на юге России саженцы можно перенести в землю уже в конце февраля. В средней полосе России следует высадить клубнику в открытый грунт не раньше конца апреля или начала мая.