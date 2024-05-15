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Стало известно, как выбрать саженцы клубники и вырастить ягоду

Как пермякам правильно выбрать саженцы клубники и вырастить ее

15 мая 2024, 08:46
Фото: unsplash.com

Стало известно, как выбрать саженцы клубники и вырастить ягоду

Эксперты дали рекомендации по выбору сортов и пересадке в открытый грунт.

Какие сорта клубники бывают

Клубника — это практически универсальная ягода, которую можно выращивать почти в любом климате. Разница лишь в расположении вашего региона: например, в средней полосе России собирать урожай можно уже в конце апреля — мае.

В зависимости от сорта вкус ягоды будет насыщенно сладким или с небольшой кислинкой. Всего выведено несколько сотен сортов клубники, которые делят на две большие группы:

  1. Короткого светового дня или традиционного плодоношения. Такие сорта дают один большой урожай в середине лета или раньше в зависимости от региона.
  2. Нейтрального светового дня, или «ремонтантные сорта». Это один из самых популярных сортов клубники для выращивания, в том числе и на частных садовых участках. Подобные растения дают урожай волнами, они способны плодоносить до поздней осени, в зависимости от региона, пишет «РБК Life».

Выбор сорта клубники

По словам директора фермерского хозяйства «Шуйские Ягоды» Алексея Королева, при выборе сорта ягоды нужно учитывать следующие характеристики:

  • товарные качества — высокое содержание сахаров, красивая форма с насыщенным цветом и приятным ароматом;
  • лежкость и транспортабельность;
  • урожайность и высокий процент ягод первого сорта — правильной формы, с равномерным окрасом и средним весом 20-30 г;
  • морозостойкость — важно для средней полосы России;
  • устойчивость к заболеваниям.

Выбирая сорта разного срока плодоношения, можно собирать урожай почти весь сезон. В центральной полосе России садоводы предпочитают выращивать сорта Rumba («Румба»), Allegro («Аллегро»), Flair («Флейр») — раннего срока созревания или средним и поздним Asia («Азия») и Malwina («Мальвина») соответственно. Что касается ремонтантных сортов, присмотритесь к Murano («Мурано»).

Когда посадить ягоду

Пересадить клубнику в открытый грунт нужно, когда наступит стабильно теплая погода (если речь идет о весне) или за некоторое время до заморозков (если вы сажаете ягоду осенью). Точное время начала работ зависит от региона вашего проживания: к примеру, на юге России саженцы можно перенести в землю уже в конце февраля. В средней полосе России следует высадить клубнику в открытый грунт не раньше конца апреля или начала мая.

Лучше пересаживать клубнику «на воздух», когда воздух стабильно прогрелся до +8…+10°. Если вы опоздаете и откроете дачный сезон в конце мая, то ничего страшного — можно выбрать ремонтантные сорта.

Как пересадить клубнику в открытый грунт

  1. Сделайте грядку. Выберите участок земли, находящийся не в тени деревьев и построек, ведь клубника любит солнце. Разметьте границы грядки. Выберите такой размер, чтобы было удобно обработать землю и легко собрать урожай. Используйте приподнятый грядки, так как на них меньше разрастается сорняк.
  2. Выберите схему посадки. Она может быть однострочной или двухстрочной. В первом случае кусты сажают с шагом 25-40 см, это зависит от сорта. Во втором случае расстояние между рядами — 30 см, а между растениями — 30 см.
  3. Осмотрите саженцы. Перед высадкой в грунт осмотрите корни и листву — на них не должно быть гнили, плесени или повреждений. Корни кассетных саженцев не следует обрезать или расправлять. Поместите рассаду в землю с уже имеющимся грунтом.
  4. Подготовьте лунки. Выкопайте ямки в соответствии с посадочной схемой и погрузите в них саженцы. Глубина ямок должна быть 7-10 см.
  5. Поместите саженцы в грунт. Аккуратно поставьте в каждую лунку по одному кустику. Проследите, чтобы место, где корни переходят в листья, находилось на уровне земли.
  6. Полейте клубнику. Засыпьте лунку землей, утрамбуйте руками, а затем полейте водой. Если вы посадили ягоду рано, когда еще возможны заморозки, укройте саженцы от холодов.
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