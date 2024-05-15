Как пермякам правильно выбрать саженцы клубники и вырастить ее

Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
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Updated Сегодня, 08:48
Клубника — это практически универсальная ягода, которую можно выращивать почти в любом климате. Разница лишь в расположении вашего региона: например, в средней полосе России собирать урожай можно уже в конце апреля — мае.
В зависимости от сорта вкус ягоды будет насыщенно сладким или с небольшой кислинкой. Всего выведено несколько сотен сортов клубники, которые делят на две большие группы:
По словам директора фермерского хозяйства «Шуйские Ягоды» Алексея Королева, при выборе сорта ягоды нужно учитывать следующие характеристики:
Выбирая сорта разного срока плодоношения, можно собирать урожай почти весь сезон. В центральной полосе России садоводы предпочитают выращивать сорта Rumba («Румба»), Allegro («Аллегро»), Flair («Флейр») — раннего срока созревания или средним и поздним Asia («Азия») и Malwina («Мальвина») соответственно. Что касается ремонтантных сортов, присмотритесь к Murano («Мурано»).
Пересадить клубнику в открытый грунт нужно, когда наступит стабильно теплая погода (если речь идет о весне) или за некоторое время до заморозков (если вы сажаете ягоду осенью). Точное время начала работ зависит от региона вашего проживания: к примеру, на юге России саженцы можно перенести в землю уже в конце февраля. В средней полосе России следует высадить клубнику в открытый грунт не раньше конца апреля или начала мая.
Лучше пересаживать клубнику «на воздух», когда воздух стабильно прогрелся до +8…+10°. Если вы опоздаете и откроете дачный сезон в конце мая, то ничего страшного — можно выбрать ремонтантные сорта.