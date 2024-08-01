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Детдом

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2024
Выпускник детдома доказал, что у него нет умственной отсталости, и поступил в ПГНИУ
Молодой человек поступил на направление по работе с молодежью.
1 августа 2024, 07:22
«Теперь я пою дома». В Перми выпускница детдома с трудом выбила право на жилье
С помощью юристов выпускница детдома выиграла не один суд и добилась права на получение квартиры.
26 июля 2024, 08:55
Стационар для участников СВО откроют на месте бывшего детдома в Перми
На этот проект планируется выделить более 10 миллионов рублей.
31 мая 2024, 06:26
Пермская актриса Зоя Бербер снялась в продолжении сериала «Тетя Марта» на СТС
Первая серия второго сезона выходит на СТС 8 апреля в 19:30.
26 марта 2024, 10:04
2014
Директор детдома в Кудымкарском районе отстранена от должности
Расследование уголовного дела по признакам укрывательства особо тяжких преступлений продолжается.
22 января 2014, 11:40
2013
За сокрытие фактов изнасилований на директора детдома в Прикамье завели дело
Следователи установили, что Татьяна Подвинцева знала о совершении особо тяжкого преступления, однако, в полицию об этом не сообщила.
24 декабря 2013, 10:31
В Перми нашли девочку, сбежавшую из детдома еще в прошлом году
Несовершеннолетняя жительница Перми уже неоднократно покидала стены учреждения, сотрудники полиции находили и возвращали девочку, но она вновь сбегала.
19 февраля 2013, 04:30

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