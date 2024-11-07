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Достопримечательность

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2024
Пермякам показали, как будет выглядеть памятник Достоевскому в сквере Декабристов
Открытие мемориала запланировано на 11 ноября.
7 ноября 2024, 11:56
В Перми ищут площадку для строительства маяка с обсерваторией
Планируемая площадь участка составит 300-400 кв. м.
12 августа 2024, 07:24
Маршрут по экологическим тропам Черняевского леса Перми: от ручья к ручью
Пеший кольцевой маршрут для выносливых по пермскому Черняевскому лесу. Почти полтора часа в пути. Готовы?
21 мая 2024, 12:52
2023
Центр Березников признан достопримечательным местом
Новый статус объекта культурного наследия район получит уже 29 декабря.
26 декабря 2023, 11:33
2010
Фильмы о достопримечательностях Прикамья представлены на «Китоврас 2010»
По итогам голосования будет определен лучший туристский фильм и вручен «Приз зрительских симпатий».
11 августа 2010, 05:27

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