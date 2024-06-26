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Июнь 2024
В Перми за 9,6 млн рублей отреставрируют здание памятника «Училище народное»
Ремонт должен завершиться до 30 ноября 2024 года.
26 июня 2024, 07:47
Вход пермского медицинского колледжа отремонтируют за 7 миллионов рублей
Учебное заведение объявило конкурс на право капитального ремонта здания.
19 июня 2024, 04:51
Январь 2024
Пермские спасатели пришли на помощь запертой в своей квартире пожилой женщине
30 января 2024, 12:29
На капитальный ремонт убежища пермского ГУ МВД потратят 53,5 миллиона рублей
Подрядчиком выступит пермское предприятие «Спецстройсервис».
22 января 2024, 07:05

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