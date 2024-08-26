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Движение транспорта

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2024
На участках двух улиц на Вышке-2 в Перми ограничат движение транспорта
Ограничение продлятся до 23 сентября.
26 августа 2024, 02:57
В Перми на улице Карпинского разрешили поворот из средней полосы. Схема
Решение, считают авторы, поможет исключить заторы.
10 июня 2024, 12:18
В Перми перекрыли мост по улице Карпинского
Ранее власти сообщали о закрытии участка дороги до 16 октября 2025 года.
25 мая 2024, 05:58
2015
24 марта в Перми будет изменено движение транспорта
24 марта 2015, 04:23
В воскресенье во время «Лыжни России» в Перми изменится движение транспорта
По ул. Самаркандской будет организовано одностороннее движение транспорта.
5 февраля 2015, 10:17
Во время крещенских купаний в Перми изменится движение автомобилей
Контролировать автомобилистов, желающих припарковаться у мест купаний, будут наряды ДПС.
16 января 2015, 14:01

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