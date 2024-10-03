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Газета

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2024
В Перми ликвидируют филиал «Российской газеты»
Вместо него будет создан корпункт
3 октября 2024, 11:15
Муниципальная газета Гремячинска прекращает свое существование
Издатель «Шахтёра» ликвидируется.
2 июля 2024, 15:30
Бывший пиарщик главы Перми трудоустроилась в корпоративную газету «ЛУКОЙЛа»
Экс-глава пресс-службы администрации Перми ушла покинула ведомство в декабре 2023 года.
13 мая 2024, 10:10
2011
В Перми появится новая общественно-политическая газета
Издание тиражом не менее 5 тысяч экземпляров надеется составить конкуренцию уже известным деловым газетам. По мнению экспертов, сделать это будет крайне сложно.
22 августа 2011, 05:58
2010
Apple создаст виртуальный газетный киоск
С помощью него компания сможет продавать электронные версии газет и журналов потребителям пользующимся устройствами Apple.
21 сентября 2010, 09:53

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