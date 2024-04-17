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Глава

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2024
В Перми может сменится глава еще одного района
Контракт с руководителем заканчивается в июне текущего года.
17 апреля 2024, 10:33
Экс-глава минтранса Пермского края возглавил новый проект нефтяников
Ранее организацией руководил бывший замгендиректора ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь».
10 января 2024, 06:50
2023
Глава департамента ЖКХ Перми Станислав Баскаков займется сносом аварийных домов
Информации по уходу Баскакова из администрации нет.
18 декабря 2023, 07:20
2014
Место Геннадия Онищенко в Роспотребнадзоре заняла Анна Попова
С 23 октября прошлого года Попова была и.о. главы ведомства.
10 апреля 2014, 11:41
Администрацию Ленинского района Перми может возглавить Сергей Романов
Кандидатуру Романова на рассмотрение Пермской гордумы представил Дмитрий Самойлов.
2 апреля 2014, 08:28
2013
Прецедент: В Пермском крае главу поселения наказали за свалку мусора
По решению Арбитражного суда Виктор Пьянков выплатит штраф в размере 20 тыс. рублей.
3 декабря 2013, 05:04
Чиновника из Чердынского района осудили за присвоение бюджетных средств
Бывший глава администрации одного из сельских поселений Чердынского района выплатит штраф в размере 35 тысяч рублей.
24 мая 2013, 05:11
2011
Известен победитель конкурса на должность главы Индустриального района
Александр Иванов был выбран по результатам открытого конкурса.
9 августа 2011, 08:43
Бывшему мэру Осы отказано в восстановлении полномочий
Виктор Бегун, который обвиняется в поджоге дома журналиста, не согласен с досрочным снятием с должности.
9 августа 2011, 05:43
2010
Экс-глава «Уралкалия» возглавил «Сильвинит»
Новые акционеры компании отправили в отставку Ростяма Сабирова.
6 октября 2010, 07:25

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