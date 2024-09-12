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Готовность

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2024
Готовность к отопительному сезону в Прикамье составляет 96%
Подготовка Пермского края к зиме идет в соответствии с графиком.
12 сентября 2024, 03:27
Отопительный сезон в Пермском крае начнется 15 сентября
Сейчас регион на 64% готов к отопительному сезону.
23 августа 2024, 05:37
В Прикамье ввели особый противопожарный режим
Одной из причин стала жара выше +30 градусов.
4 июля 2024, 03:30
Три округа Пермского края подвержены высокому риску возникновения пожаров
Главной рекомендацией МЧС по защите территории от пожара является обустройство минерализованной полосы.
10 апреля 2024, 06:11
2011
В Перми больше половины школ и детских садов готовы к учебному году
По предварительным данным из 295 образовательных учреждений принято 196.
4 августа 2011, 05:49

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