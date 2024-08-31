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Иски

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2024
С пермского оборонного завода хотят взыскать убытки в размере 45 миллионов рублей
Предварительное заседание по делу состоится 26 сентября.
31 августа 2024, 09:56
Учительница из Чайковского вышла на пенсию через суд
5 августа 2024, 11:46
За 2023 год прокуратура выявила в Перми 142 коррупционных нарушения
В течение прошлого года было возбуждено четыре уголовных дела.
24 апреля 2024, 07:23
Суд в Перми начал рассматривать иски городских властей к арендатору парка Горького
Заседание по иску Департамента земельных отношений перенесли на 16 апреля.
6 марта 2024, 06:50
2012
Потерпевшие отзывают иски к руководству сгоревшего склада на Трамвайной
18 июля в Дзержинском районном суде допросят последних трех потерпевших при нашумевшем пожаре на складе по ул. Трамвайная, 14. Многие потерпевшие уже отозвали свои иски.
6 июля 2012, 10:07
В 2011 году 19 банков судились с краевым Роспотребнадзором
Чаще всего действиями надзорного органа были недовольны банк «Траст», Восточный экспресс банк, СКБ-банк и ЮниКредит Банк.
31 января 2012, 08:59

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