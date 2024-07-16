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Клиника

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Июль 2024
СМИ: федеральный медицинский центр «Белая роза» в Перми могут открыть этой осенью
По неофициальным данным, власти отказались от размещения центра в «пирамиде» на Крисанова.
16 июля 2024, 10:55
Апрель 2024
Пермские врачи рассказали о собаке, которая выпала из окна пятого этажа
Животное все еще нуждается в лечении.
20 апреля 2024, 10:37
Февраль 2024
«Любовь — это накладывать побольше пельмешек». Пермяки помогут детям валентинками
Вырученные средства пойдут на помощь тяжелобольным детям.
12 февраля 2024, 13:20
Декабрь 2023
Проект онкологического центра в Камской долине Перми прошел госэкспертизу
Генпрокуратура РФ требует признать строительство объекта незаконным.
28 декабря 2023, 09:23

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