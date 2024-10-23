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Консервация

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Октябрь 2024
Из жизни ушел первый реставратор Пермской художественной галереи
Прощание с художником пройдет 24 октября.
23 октября 2024, 03:59
Август 2024
Пустующие детсады Перми могут перепрофилировать в центры допобразования
Всего в Перми закрыты на консервацию около 10 детских садов.
27 августа 2024, 11:15
Январь 2024
Пермские ученые рассказали, кому не стоит увлекаться цикорием
23 января 2024, 08:32
Декабрь 2023
Консервация «Дачи Мешкова» обойдется Перми почти в три миллиона рублей
Объявлен тендер на первоочередные противоаварийные работы.
12 декабря 2023, 12:00

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