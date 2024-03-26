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Концертный зал

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Март 2024
Пермский баскетбольный клуб «Парма» пожертвует средства для пострадавших в «Крокусе»
Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел вечером 22 марта.
26 марта 2024, 12:30
В соцсетях появились кадры допроса четвертого задержанного под Брянском террориста
Количество погибших во время стрельбы увеличилось до 133 человек.
23 марта 2024, 17:22
В Прикамье отменены все массовые развлекательные мероприятия после теракта в Москве
С понедельника с большинстве школ региона начинаются весенние каникулы.
23 марта 2024, 07:09
Январь 2024
В обновленном большом зале Пермской краевой филармонии пройдет первый концерт
На сцене выступит Московский государственный академический симфонический оркестр.
24 января 2024, 09:34

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