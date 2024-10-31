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Лисняк

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Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего депутата из Перми
31 октября, 12:04
2023
Мандат уехавшего из России депутата ЗС Прикамья получил лысьвенский философ
Мандат был вакантным с конца ноября.
15 декабря 2023, 09:40
Пермские депутаты отобрали мандат у Ильи Лисняка, уехавшего из России
Лисняк находится в розыске по уголовному делу.
30 ноября 2023, 10:35
Комитет Заксобрания Прикамья выступил за лишение мандата депутата, уехавшего из РФ
Депутат не возвращается в РФ из-за уголовного дела.
29 ноября 2023, 09:18
Депутат Заксобрания Пермского Илья Лисняк признал факт крупного займа у бывшего члена горизбиркома
Чтобы вернуть деньги, одолженные депутату, Дмитрию Отегову пришлось обратиться в суд.
24 января 2023, 12:33

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