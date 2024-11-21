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Метеорологи

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Ноябрь
На Прикамье надвигается еще одна оттепель
21 ноября, 03:29
Сентябрь
Аномальное тепло продержится в Прикамье до 30 сентября
27 сентября, 02:54
Июнь
На север Пермского края может прийти смерч
11 июня, 12:56
Метеорологи заметили провальную попытку формирования смерча в Прикамье
7 июня, 03:49
Сегодня в Пермском крае ожидается жара до +30˚С
3 июня, 04:10
Май
Морозные майские ночи в Прикамье побили климатический рекорд 25-летней давности
27 мая, 03:30

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