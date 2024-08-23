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Неосторожность

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Август 2024
Нашёлся мужчина, которого искали под завалами в Кизеле
Второй мужчина был госпитализирован.
23 августа 2024, 08:19
Июль 2024
В Прикамье за прошедшие сутки произошло 12 пожаров
В ходе инцидентов погибли два жителя Пермского края.
26 июля 2024, 09:08
Апрель 2024
Следователи назвали причину смерти пермского гримера Сергея Мухина
Суицид гримера подтвержден не был.
11 апреля 2024, 05:43
Декабрь 2023
По факту взрыва газа в доме многодетной семьи под Пермью возбуждено уголовное дело
Четыре человека находятся в тяжелом состоянии, трое — в состоянии средней тяжести.
14 декабря 2023, 13:41

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