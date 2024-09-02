Объявление

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Сентябрь
Исторический особняк с рестораном в Перми продают за 139 миллионов рублей
2 сентября, 09:55
Май
Продажу бункера в Звёздном заблокировали
Решение принял сервис бесплатных объявлений
1 мая, 10:29
Март
В Перми продается коллекция музея женской обуви, которую собирали с 1998 года
Музей несколько лет работал в Перми, но затем закрылся.
22 марта, 08:31

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