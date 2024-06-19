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Ограждение

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2024
Вход пермского медицинского колледжа отремонтируют за 7 миллионов рублей
Учебное заведение объявило конкурс на право капитального ремонта здания.
19 июня 2024, 04:51
В Перми из-за лопнувшего колеса грузовик наехал на бетонное ограждение и опрокинулся
По факту инцидента проводится проверка.
5 июня 2024, 04:14
В Перми ищут подрядчика для благоустройства территории больницы, в которой упал лифт
Ранее больница объявила торги на разработку документации по замене упавшего лифта.
5 апреля 2024, 07:25
В мэрии Перми прокомментировали падение девочки в открытый люк
Правоохранительные органы проводят проверку.
12 февраля 2024, 07:17
2012
Парковочные столбики и бетонные полусферы оградят пешеходов от машин
До конца года на пермских тротуарах будет установлено 800 элементов ограждений.
8 ноября 2012, 03:59

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