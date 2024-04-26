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Оникс

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2024
После публикации Properm.ru Минобр передумал расселять корпус колледжа «Оникс»
Корпус на Сысольской не будет расселен по другим учебным учреждениям.
26 апреля 2024, 09:25
Родители студентов колледжа «Оникс» обратились в прокуратуру Пермского края
Педагоги, родители, студенты колледжа «Оникс» продолжают отстаивать учебное учреждение, просят не оптимизировать, а отремонтировать все его корпуса.
19 апреля 2024, 10:12
В Перми реорганизуют краевой колледж «Оникс»
Два структурных подразделения колледжа передают другим учреждениям среднего профессионального образования.
12 апреля 2024, 13:39
Бывший чиновник Прикамья встал на учет в Центр занятости населения
Ранее сообщалось, что Миков ушел с поста директора краевого колледжа «Оникс».
21 марта 2024, 18:47
2012
Колледжи: играя с нами в демократию, чиновники продолжают уничтожать нас
Представители трех средне-специальных учебных учреждений встретились с сотрудниками агентства по управлению госучреждениями. Создание на встрече рабочей группы, как считают преподаватели, - очередная фикция.
12 мая 2012, 05:52
Училище №16 и другие пермские учебные учреждения могут исчезнуть
Сомнительная «оптимизация» колледжей продолжается. Училище №16, технологический колледж и техникум промышленности и дизайна будут объединены в одно учебное учреждение.
11 мая 2012, 06:32
Пермяки выступят против культурной политики властей
В Перми готовится митинг в защиту образования и культуры. Митингующие выступят против «реорганизации» культурных учреждений.
19 апреля 2012, 11:05

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