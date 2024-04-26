Колледжи: играя с нами в демократию, чиновники продолжают уничтожать нас

Представители трех средне-специальных учебных учреждений встретились с сотрудниками агентства по управлению госучреждениями. Создание на встрече рабочей группы, как считают преподаватели, - очередная фикция.