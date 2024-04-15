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Петарда

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Апрель 2024
Из больницы выписали пенсионерку, которая взорвала петарду на выборах в Перми
Во время взрыва пострадала только пенсионерка.
15 апреля 2024, 09:01
В Минздраве рассказали о состоянии пенсионерки, которая взорвала петарду в Перми
Женщина взорвала петарду за полчаса до завершения выборов.
4 апреля 2024, 11:45
Март 2024
На пенсионерку, взорвавшую петарду в ДК в Перми, завели дело. Что ей грозит?
Кроме самой женщины от взрыва никто не пострадал.
29 марта 2024, 03:58
Дома у пермячки, взорвавшей петарду в ДК, нашли подозрительное устройство
Женщина пошла на преступление после общения с мошенниками.
28 марта 2024, 03:41

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