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Продовольственные товары

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Сентябрь 2024
Летом в Прикамье замедлился рост деловой активности
На предприятиях химической и пищевой промышленности в течение лета наблюдалось снижение загрузки мощностей.
6 сентября 2024, 03:48
Июнь 2024
Банк России объяснил ускорение годовой инфляции в мае в Пермском крае
Показатель относительно прошлого месяца увеличился до 9,45%.
23 июня 2024, 10:33
Апрель 2024
Годовая инфляция в Пермском крае ускорилась до 8,66%
Темп роста цен в регионе оказался выше показателей по ПФО и России в целом.
18 апреля 2024, 10:39
Март 2024
Прикамье стало лидером по росту цен среди регионов Приволжского округа
Годовая инфляция в Пермском крае в январе текущего года сложилась 8,1%.
4 марта 2024, 05:23

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