Банк России объяснил ускорение годовой инфляции в мае в Пермском крае

В мае 2024 года в Пермском крае годовой рост цен на непродовольственные товары увеличился до 8,35%, по сравнению с 8,09% в апреле 2024 года. Потребительская активность в регионе оставалась на достаточно высоком уровне, что давало производителям и поставщикам возможность включать рост издержек за счет логистики и заработной платы в цены на товары. В результате, годовой рост цен на одежду, медицинские товары и свежесрезанные цветы ускорился.