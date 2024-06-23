Банк России объяснил ускорение годовой инфляции в мае в Пермском крае

Posted Сегодня, 10:33
Published Сегодня, 10:33
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Updated Сегодня, 10:35
Годовая инфляция в Прикамье в мае 2024 года увеличилась на 0,85 п. п., до 9,45% относительно предыдущего месяца. Такой рост выше показателя среди регионов Приволжского федерального округа (8,06%) и России в целом (8,30%). Ускорение инфляции вызвано несколькими факторами — высоким потребительским спросом, переносом издержек производителей и поставщиков товаров и услуг в конечные цены. Об этом сообщили в отделении Банка РФ по Пермскому краю.
По оценкам регулятора, темп прироста цен на продовольственные товары вырос до 9,20 (с 8,31% в апреле 2024 года). Это объясняется нетипично холодным маем в Прикамье. Так, издержки птицефабрик и производителей овощей закрытого грунта на обогрев помещений оказались выше обычного для этого сезона.
В мае 2024 года в Пермском крае годовой рост цен на непродовольственные товары увеличился до 8,35%, по сравнению с 8,09% в апреле 2024 года. Потребительская активность в регионе оставалась на достаточно высоком уровне, что давало производителям и поставщикам возможность включать рост издержек за счет логистики и заработной платы в цены на товары. В результате, годовой рост цен на одежду, медицинские товары и свежесрезанные цветы ускорился.
Также в мае увеличился спрос на строительные материалы из-за увеличения объемов строительства жилья, что привело к повышению годового темпа роста цен на пиломатериалы, линолеум и гипсокартон.
Темп роста цен на услуги в годовом выражении увеличился до 10,78%, превысив показатель за апрель 2024 года, который составлял 9,34%. Увеличение спроса на внутренний туризм привело к росту годового темпа цен на авиабилеты и железнодорожные перевозки. Это в свою очередь способствовало ускоренному росту стоимости поездок на юг России.
В годовом сравнении стоимость поездок на такси выросла значительно больше, чем в прошлом месяце. Это объясняется переносом увеличенных издержек на обслуживание автомобилей и на расходы таксопарков на стоимость услуги, учитывая высокий спрос.
Согласно статистическим данным, почти во всех регионах ПФО годовая инфляция сложилась выше 7,8%. Показатель оказался ниже — с 5,9% до 7,8% — в Нижегородской, Ульяновской и Саратовской областях, а также в Республике Мордовия.
В мае текущего года уровень инфляции в Приволжском федеральном округе увеличился до 8,06%, по сравнению с 7,68% в апреле. Поставщики и производители различных товаров корректировали цены в ответ на рост издержек. Это часто связано с высоким спросом, который превышал возможности увеличения предложения. Повышение инфляции в регионе было также обусловлено увеличением спроса на определенные виды услуг.