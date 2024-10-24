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Продукция

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2024
В Перми сносят очередной мини-рынок. Где и зачем?
24 октября 2024, 11:59
«ВкусВилл» откроет в Перми кафе-пекарню
14 октября 2024, 10:22
В Пермь зашла федеральная сеть зоотоваров «Зоозавр»
В настоящий момент в Перми располагаются две точки торговой сети.
22 мая 2024, 06:50
Из Прикамья отправили 330 тонн семян льна в Польшу и Германию
За такой же отчетный период прошлого года в эти же страны вывезено 66 тонн семян льна.
17 мая 2024, 05:16
В 2024 году Пермский край отправил почти 14 тонн мороженого в Беларусь и Китай
9 апреля из региона было отправлено почти 10 тонн мороженого в Беларусь.
17 апреля 2024, 12:43
Пермская кондитерская фабрика заработала более одного миллиарда рублей в 2023 году
В течение прошлого года выручка предприятия выросла на 15%.
13 апреля 2024, 09:57
2010
Пермский край намерен укрепить торговые связи с Белоруссией
Сазанович: «Мы бы хотели предложить Пермскому краю поставки автомобилей МАЗ, троллейбусов, трамваев,..»
11 августа 2010, 06:23

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