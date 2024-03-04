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Работники

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2024
Новый владелец машзавода Дзержинского планирует модернизацию предприятия
В декабре прошлого года «Курганприбор» выкупил предприятие за 725 млн. рублей.
4 марта 2024, 12:46
В пермской гимназии №7 сработала пожарная тревога
Угрозы жизни ученикам и педагогическому составу школы нет.
25 января 2024, 13:37
Директор одного учебного центра Перми обвиняется в получении взятки
Денежные средства обвиняемый получал за предоставление поддельных документов об обучении. Уголовное дело направлено в Свердловский суд Перми.
25 января 2024, 09:15
В Перми введут новый автобусный рейс для работников промышленных предприятий
Новый автобусный маршрут начнет свою работу с 9 января.
6 января 2024, 07:17
2011
В Пермском крае на доплату врачам выделят 600 млн рублей
Первые дополнительные средства медицинские работники уже получают, однако доплаты в летние месяцы не существенны.
11 августа 2011, 08:03

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