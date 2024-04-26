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Расписание маршрутов

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2024
В выходные и праздничные дни изменится график курсирования электричек в Прикамье
Часть составов отменены из-за выходных.
26 апреля 2024, 11:35
В праздничные дни пермяков ждут изменения в работе общественного транспорта
Автобусы и трамваи будут курсировать по расписанию выходного дня
7 марта 2024, 16:15
2013
В праздники в Перми изменится расписание общественного транспорта
Специалисты транспортного ведомства призывают пассажиров быть внимательными, поскольку некоторые маршруты работают только в будние дни.
1 ноября 2013, 09:38

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