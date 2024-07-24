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Росатом

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2024
Эксперты рассказали, из-за чего в России наблюдается дефицит электроэнергии
Российские электросети изношены на 50-70%.
22 июля 2024, 08:29
Совет директоров пермского СМЗ возглавил замдиректора «Атомредметзолота»
В совет директоров также вошел генеральный директор завода.
17 апреля 2024, 07:25
Прокуратура сочла недобросовестной любую покупку акций у предприятия в Соликамске
Ранее суд изъял в пользу государства контрольный пакет акций завода, принадлежащий бизнесменам.
3 апреля 2024, 07:01
Экс-замглавы Соликамска, уволившийся после коммунальной аварии, нашел новую работу
Андрей Швецов продолжит заниматься вопросами безопасности.
22 января 2024, 12:00
2014
Ученые предложили перенести промышленность на Луну
По их мнению, это станет решением чрезмерной концентрации промышленных предприятий на Земле, опасной для экологии.
9 декабря 2014, 03:23

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