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Сборная россии

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2024
БК «ПАРМА» разгромил сборную Колумбии
21 августа, 15:01
В Перми сборная России по баскетболу примет две команды из Латинской Америки
Международный турнир по баскетболу пройдет в УДС «Молот» в конце августа.
2 августа, 11:10
Молодой форвард пермской «Пармы» получил вызов в сборную России по баскетболу
Еще один игрок «Пармы» находится в резервном списке.
3 июля, 04:41
Семь спортсменов из Пермского края выступят на играх стран БРИКС
6 июня, 03:43
2023
Сборная РФ по баскетболу обыграла сборную Ирана. Фоторепортаж с жаркого матча
Следующий товарищеский матч запланирован на 9 августа.
8 августа 2023, 06:59

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