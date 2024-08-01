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Сбой

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2024
Пользователи по всему миру жалуются на массовый сбой в работе YouTube
Ранее российские власти заявили о замедлении сервиса для отечественных пользователей.
1 августа 2024, 05:50
Сбой в работе сервисов СДЭК продолжается третий день: что известно
Причиной мог стать вирус-шифровальщик и атака хакеров.
28 мая 2024, 10:27
2011
«Яндекс» полностью восстановился после сетевого сбоя
Работа крупнейшего российского поисковика была парализована в течение нескольких часов из-за сбоя в маршрутизации сети.
20 августа 2011, 04:59

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