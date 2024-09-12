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Шеф-повар

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Сентябрь 2024
В центре Перми 14 сентября сварят 2000 порций борща
Раздача борща начнется в 13:00.
12 сентября 2024, 03:57
Август 2024
В пермском отеле Radisson откроют гриль-ресторан зарубежного бренда
Владельцы отеля сейчас активно ищут шеф-повара для премиального заведения.
30 августа 2024, 06:29
В Перми стартовал гастрономический фестиваль сибирской кухни «ТАЙГАСТРО»
Стоимость фестивального сета — 2000 рублей.
2 августа 2024, 03:54
Февраль 2024
Повар из Перми пробивается в команду на «Битве шефов» с помощью татарского пирога
Шоу с участием пермяка покажут сегодня вечером.
19 февраля 2024, 06:16

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