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Шоу голос

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2024
Пермячка Ирина Зорина прошла в этап поединков шоу «Голос»
Содержание композиции, с который выступила участница, пока не разглашается.
11 марта, 05:59
Пермяк попал на шоу «Битва шефов» с рулетом из кролика
Мужчина работает шеф-поваром в пермском ресторане.
26 февраля, 09:27
Участница шоу «Голос» поблагодарила Пермь за поддержку
Попасть в следующий этап шоу пермячке удалось с песней британской исполнительницы.
5 февраля, 03:25
2023
К 12-летнему жителю Пермского края повернулись все наставники из шоу «Голос. Дети»
Школьник из Чернушки успешно выступил на шоу «Голос. Дети» (0+). К нему повернулись все наставники.
22 января 2023, 04:28

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