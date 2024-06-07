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Ск имени сухарева

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2024
Стала известна причина отмены концерта стендап-комика Сергея Орлова в Перми
Выступление артиста перенесли на неопределенный срок.
7 июня 2024, 07:06
В Перми закрывают СК им. Сухарева
В спортсооружении не будет мероприятий до конца июля
4 июня 2024, 12:34
Всемирно известный баскетболист сыграет в товарищеском матче в Перми
Матч с участием титулованного игрока состоится 11 мая.
7 мая 2024, 11:55
Ребенок-инвалид по зрению пожаловался на нарушение прав в пермском СК им. Сухарева
В спортивном комплексе не были созданы условия для людей с проблемами по зрению.
1 марта 2024, 14:01
2012
Спорткомплекс имени Сухарева перейдет в собственность края
На этом настоял губернатор Пермского края Виктор Басаргин.
22 июня 2012, 04:05
Путин в Перми: Программа началась с хоккейного матча
Премьер-министр приехал в спорткомлекс им. Сухарева на матч созданной в январе Российской любительской хоккейной лиги
4 февраля 2012, 17:46

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