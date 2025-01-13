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Сосульки

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2025
За неделю в пермских дворах выявлено 850 нарушений в содержании
13 января, 15:00
2024
В Прикамье на деревьях образовались сосульки из березового сока
В краевой Дирекции ООПТ объяснили это явление.
10 мая 2024, 11:53
Прокуратура Березников требует от УК 8 млн за гибель женщины из-за глыбы льда
На женщину с крыши дома упала глыба льда.
6 мая 2024, 14:24
В Пермском крае девушка погибла из-за падения глыбы льда с крыши
Дом обслуживает УК «ООО ЖПЭТ».
18 марта 2024, 13:30
2023
МЧС предупреждает жителей Пермского края о сильном снегопаде 27 декабря
Ожидаются пробки, падающие с крыш сосульки и аварии на дорожной части.
26 декабря 2023, 11:17

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