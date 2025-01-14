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Спектакли

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2025
Театр-Тятрик открыл новую детскую сцену. Зачем она нужна и как выглядит
14 января, 09:23
2024
Пермский театр оперы и балета покинули два солиста. Какие изменения еще произошли?
Новыми музыкантами пополнился оркестр театра, также в грядущем сезоне готовятся четыре премьеры.
11 сентября 2024, 05:39
В Перми в День знаний пройдет осенний фестиваль на городской набережной
Детей и их родителей ожидают рота барабанщиков, аттракционы и встреча с собаками.
30 августа 2024, 07:35
В Прикамье на 93-м году ушел из жизни народный артист РСФСР
Прощание с погибшим состоится в Перми 27 февраля в 11:40, в ритуальном зале на улице Старцева, 61.
25 февраля 2024, 11:02
В Перми на пожаре погибли известный фотохудожник Станислав Ожигов и его сын Ян
Информация об их гибели появились на личной странице Станислава во ВКонтакте.
12 февраля 2024, 11:56
2010
Как не пропустить самое интересное в марафоне «Текстуры»
Своеобразный срез по современным театру и кино произойдет на глазах пермяков с 18 по 28 сентября.
12 сентября 2010, 14:25

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